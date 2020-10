Budia dojem, že disponujú magickými schopnosťami, hoci často sú to len lacné triky. Vďaka nim však ostali nedolapení. Jeden takýto „prízrak“ úradoval aj v Prahe.

Spring-heeled Jack

Niečo ako Baba Jaga anglického folklóru. Objavoval sa v 19. storočí po celom Anglicku. Jeho výsadou bolo správanie temného muža, ktorý skákal po strechách medzi ulicami a mihal sa ako tieň. Občas však mal slabosť na mladé dámy. Mnohé napadol zozadu, strhával z nich šaty. Pred iné sa postavil a odhaľoval. Ženy vydesené na smrť pestovali jeho nadprirodzený imidž a opisovali ruky chladné ako dotyk mŕtvoly či pokožku studenú a olejnatú. Po čase zmizol, ostala len legenda. Akoby sa prepadol do pekla.

Perák

Nielen Anglicko malo svojho skákajúceho Jacka, ale počas druhej svetovej vojny sa podobná postava s údajne nadprirodzenými schopnosťami pohybovala aj pražskými ulicami. Po zotmení sa báli ženy vychádzať z domu. Nielen pre možnosť stretu s nacistami, ale aj pre možnosť, že si na ne posvieti Perák. Ten bol totiž úhlavným nepriateľom fašistickej ideológie a pár nacistov odpravil vlastnými rukami. No nepohrdol ani vnadnými Češkami. Na vrub mu okrem čistenia sveta od nacistov treba prirátať aj desiatky znásilnených žien. Obvykle si ich počkal na cintoríne. Získal si povesť kontroverzného hrdinu, ktorého nikdy nedolapili. Aj vďaka pružinám, na ktorých dokonale skákal mestom, prekážkami aj po strechách. Niektorí však tvrdia, že to neboli pružiny a Perák bol skutočný temný hrdina.

Muž so sekerou z New Orleans

V roku 1919 sa po New Orleans šíri džez a strach. Príčinou bol temný muž so sekerou, ktorý akoby zo záhrobia posielal do médií správy, že bude prechádzať mestom a domácnosti, ktoré počúvajú džez ušetrí. Tie, ktoré ho nebudú mať pustený, skončia zle. Muž so sekerou sa vlámal do domov a vyvraždil obyvateľov. Nikto nevie, kto to bol, ako sa zjavil, prečo zabíjal, ale nikdy ho nechytili. Zmizol ako démon.

Rezač z Halifaxu

V roku 1938 sa ženy obávali mužov, ktorí chodili po ulici s lesklými sponami. Pretože presne táto obuv sa prilisovala mužovi, ktorý sa ponevieral temným mestom. Neviditeľne, nebadane a keď žena uvidela topánky s lesklou sponou, obvykle skončila s prerezanou tepnou. Muž útočil na ženy žiletkami a nožmi, ale cudzie mu nebolo ani kladivo. Pripisovali mu démonické vlastnosti aj preto, že sa zjavil a zmizol obvykle bez stopy. Ak teda za stopy nebudeme počítať mŕtve telá.