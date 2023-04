Počas vojny zomrelo 20 percent obyvateľov Severnej Kórey

Vzťah Severnej Kórey a USA nemá vo svete obdobu. Na začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia Spojené štáty americké zhodili na Severnú Kóreu 635-tisíc ton bômb a 32 557 ton napalmu. Cieľom bolo nechať Severnú Kóreu bez priemyslu a infraštruktúry a urobiť z nej púšť bez života. Intenzívnu bombardovaciu kampaň schválil americký prezident Harry Truman a vykonal generál Curtis Le May. Podľa Le Maya pri bombových útokoch prišlo o život 20 percent obyvateľov Severnej Kórey. Bomby zničili státisíce domov, zabili milióny civilistov. Plán bol spustošiť územie Severnej Kórey bez šance na opätovné zásobovanie, založenie priemyslu alebo oživenie poľnohospodárstva. Okrem fyzickej deštrukcie bombové útoky spôsobili psychické škody, ktoré trvajú už celé generácie. Dodnes severokórejská vláda vyvoláva strach u obyvateľstva pripomínaním amerických útokov. Nenávisť voči USA umožnila vláde zostať takou silnou aj po viac ako siedmich desaťročiach.

USA sa chystali zaútočiť na Čínu a Severnú Kóreu

Po vypuknutí kórejskej vojny sa generál Douglas MacArthur, ktorý slúžil v druhej svetovej vojne s najvyššími možnými úspechmi a vyznamenaniami, stal veliteľom síl OSN. Bol známy svojou agresívnou taktikou a ochotou použiť akékoľvek prostriedky na dosiahnutie víťazstva. V septembri 1950 začal MacArthur odvážnu ofenzívu, ktorá zatlačila severokórejskú armádu späť cez 38. rovnobežku. Ako sily OSN postupovali, MacArthur začal uvažovať o použití atómových bômb, aby ukončil vojnu a zabránil Číne zapojiť sa do konfliktu. Plánoval zhodiť atómové bomby na Čínu a Severnú Kóreu a odradiť komunistické vlády od účasti vo vojne. Prezident Truman bol však proti. Veril, že použitie atómových zbraní by vytvorilo nebezpečný precedens a nechcel riskovať vojnu s Čínou. V dôsledku toho prezident zbavil MacArthura velenia v apríli 1951. Zatiaľ čo MacArthurove činy počas kórejskej vojny boli kontroverzné, jeho agresívna taktika pomohla zvrátiť vývoj vojny v prospech síl OSN.

Bombardovanie prestalo, keď už nebolo čo zničiť

Jedným z najbrutálnejších aspektov vojny bolo masívne bombardovanie. Bomby zničili celé dediny, v ktorých často neprežil ani jeden civilista. Pokračovalo, až kým nebolo čo bombardovať. Takmer všetky severokórejské budovy ľahli popolom. Odvtedy sa krajina snaží obnoviť mestá, no proces je pomalý a zložitý, keďže ho brzdí nedostatok zdrojov a medzinárodné sankcie.

Južná Kórea zabila všetkých podozrivých komunistov

Počas vojny Južná Kórea zabila takmer všetkých podozrivých komunistov. K masakru došlo, keď skupina severokórejských vojakov prekročila 38. rovnobežku a zaútočila na Južnú Kóreu. Počas obdobia, kedy Severná Kórea prevzala Južnú Kóreu, mnohí ľudia spolupracovali s komunistickou vládou. V reakcii na to juhokórejská vláda zriadila polovojenskú skupinu z pravicových extrémistov, ktorí sa snažili zabiť čo najviac komunistov. Skupina vykonala sériu masových popráv, pri ktorých zahynulo približne 100-tisíc ľudí v Južnej Kórei, ktorých podozrievali z podpory komunistickej Severnej Kórey. Väčšina obetí boli nevinní civilisti, ktorí nemali žiadne spojenie so severokórejským režimom, ale pravdepodobne iba podporovali severokórejské jednotky pri ich invázii do Južnej Kórey. Masaker bol kľúčovým momentom kórejskej vojny a zostáva jednou z najbrutálnejších epizód v nedávnej histórii.

Soul bol niekoľko mesiacov komunistickým mestom

Vedeli ste, že nejaké obdobie bol Soul komunistickým mestom, keď ho obsadila Severná Kórea? Zostal pod komunistickou kontrolou, kým USA nezačali bombardovať severokórejské sily. Po úspešnom protiútoku síl OSN mesto znovu dobyli len o niekoľko mesiacov neskôr. Na obyvateľoch Soulu to však zanechalo nezabudnuteľný dojem. Keby nebolo pomoci Spojených štátov, celý polostrov by bol pod komunistickou kontrolou, a tým pádom aj Soul pod kontrolou Pchjongjangu.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 28. apríla 2023.