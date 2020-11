Dejiny Magdalenu sú plné stroskotaných plavidiel. V 18. a 19. storočí na tamojších plytčinách a útesoch skončilo svoju kariéru približne 500 lodí. V tom čase na ostrovoch neboli žiadne majáky a námorné mapy boli viac než nepresné. Spolu so silnými vetrami a hmlou išlo o mimoriadne nebezpečnú kombináciu, pred ktorou sa mali na pozore aj skúsení kapitáni. V okolí súostrovia sa utopili stovky ľudí a preživší zväčša ostávali žiť na Magdalene.

Jedným z najznámejších stroskotaní bol prípad imigračnej lode Miracle, ktorá viezla rodiny z Írska do Kanady za lepším životom. Počas búrky však plavidlo narazilo 19. mája 1847 na útesy a začalo sa potápať. Nebyť rýchlej reakcie obyvateľov Magdalenu, utopili by sa všetci zo 446 ľudí na palube. Vďaka záchrancom však drvivá väčšina prežila. Ostrovania následne poskytli stroskotancom prístrešky i jedlo a bola to práve ich ochota, kvôli ktorej tu väčšina rodín ostala žiť natrvalo.

Sťažnosti kapitánov a námorníkov na vody v okolí súostrovia prichádzali celé desaťročia. Až v 70. rokoch 19. storočia tu ale britská vláda nechala konečne postaviť prvý maják. Dnes ich je tu dovedna šesť.

Väčšina vrakov leží pod vodou, ale niektoré sa dajú vidieť. Iné zasa miestni v rámci svojich možností rozobrali a materiál použili na stavbu domov či kostola.

Väčšina miestnych dnes hovorí po francúzsky, keďže súostrovie je súčasťou provincie Quebec. Približne päť stoviek však považuje za materinský jazyk angličtinu. Ide o potomkov imigrantov z Anglicka, Škótska a Írska. S francúzskou časťou ostrovanov však zdieľajú fakt, že sú v drvivej väčšine potomkami imigrantov.