Muž na sociálnej sieti Telegram vystupuje pod menom Adam Kalinin. Tvrdí, že už od počiatku bol proti ruskej invázii na Ukrajinu a odsedel si dva týždne vo väzení za to, že z okna svojho bytu vyvesil protivojnový transparent. To ale nič nezmenilo na fakte, že aj Kalinina sa dotkla mobilizácia približne 300-tisíc mužov, ku ktorej došlo koncom roka 2022.

Kalininovi bolo jasné, že ak nechce ísť na front, musí sa skryť, domovinu však opustiť nechcel. A tak mladý IT-čkar dal manželke bozk na rozlúčku a ušiel do divočiny. Podľa jeho vlastných slov to bol jediný spôsob, ako sa vyhnúť vojne. Ak mu úrady nedokážu doručiť povolávací rozkaz, legálne sa nemôže zapojiť do boja. Zároveň nekoná protizákonne. Priznáva však, že život v stane, keď v noci teplota klesá na -10 stupňov Celzia, býva ťažký. Spolieha sa na zásoby, ktoré mu pravidelne prináša manželka.

Vďaka anténe pripevnenej k borovici má Adam prístup na internet a môže pracovať rovnako ako keď ešte býval doma. Spolieha sa na solárnu energiu. S manželkou sa stretáva ďaleko od svojho dočasného príbytku a zásoby potom odnáša ešte na iné miesto, aby ho bolo možné vystopovať čo najťažšie. IT-čkari síce zatiaľ mobilizácii nepodliehajú, Adam ale tvrdí, že nechce nič riskovať. Existuje totiž viacero prípadov, v ktorých úrady výnimku pre IT-čkarov odignorovali.

Adam sám seba charakterizuje ako introverta, ktorému kontakt s ľuďmi príliš nechýba. Chýba mu však manželka, s ktorou by chcel tráviť viac času. Neochota podieľať sa na chode vojnovej mašinérie mu to ale nedovolí. Na druhej strane však nechce, aby manželka žila v divočine s ním, nakoľko by sa jej výrazne zhoršila kvalita života. Zároveň sa však na svoju situáciu pozerá optimisticky a dúfa, že vojna čoskoro skončí. A ako dlho bude bývať v stane? „Tak dlho, ako bude treba,“ uzatvára Adam.