Mladomanželia prežili cunami, zemetrasenie, požiar, monzún...

Pri očakávaní zážitkov z medových týždňov vám ani napadne, že väčšinu času budete bojovať doslova o holý život. To sa, bohužiaľ, stalo švédskym mladomanželom Stefanovi a Erike Svanströmovcom, ktorých na dovolenke sprevádzala jedna katastrofa za druhou. V roku 2011 sa vybrali s dcérkou Elinor na plánovanú štvormesačnú dobrodružnú dovolenku do rôznych krajín, vrátane Indonézie, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Číny. Keď prežili incident s odtrhnutou strechou autobusu za jazdy počas silného monzúnu v Indonézii netušili, že to je len začiatok. V Austrálii prežili požiar v Perthe a cyklón v Cairns. Na Novom Zélande mali šťastie, že zmeškali let, vďaka čomu sa vyhli silnému zemetraseniu v Christchurchi. V Japonsku už toľko šťastia nemali, keď sa ocitli v epicentre zemetrasenia v Tokiu a cunami ich zastihlo v Tōhoku.

Prezident, ktorý prežil viaceré atentáty

Hneď dva pokusy o atentát, v rozmedzí ani nie troch týždňov, prežil americký prezident Gerald Ford. Pozoruhodné bolo, že obidva mali na svedomí ženy, ktoré sa pokúsili prezidenta zastreliť. Prvej atentátničke však zlyhala zbraň, druhý útok prekazil pohotový náhodný okoloidúci, ktorý ju žene vyrazil z ruky. Lynette Frommeová strieľala na prezidenta Geralda Forda 5. septembra 1975 v Sacramente v Kalifornii. Narkomanka a prívrženkyňa kultu Charlesa Mansona si tým zrejme chcela získať Mansonovu priazeň. Len o sedemnásť dní neskôr, 22. septembra, prezident prežil druhý pokus o atentát. Tentoraz na neho mierila Sara Jane Mooreová, ktorá sa ho pokúsila zastreliť pri odchode z hotela v San Franciscu v Kalifornii. Mimochodom, obe dámy sa dostali do rovnakej väzniec v Západnej Virgínii a obom sa podarilo utiecť v rokoch 1979 a 1989. Avšak čoskoro ich chytili a opäť uväznili.

Muž, ktorý prežil najviac zásahov bleskom

Guinnessova kniha rekordov uznáva Roya Sullivana, strážcu národného parku vo Virgínii, ako osobu, ktorá prežila najviac zásahov bleskom – neuveriteľných sedemkrát! Prvýkrát do neho blesk udrel v roku 1942, pričom prišiel len o necht na nohe, a potom znova v rokoch 1969, 1970, 1972, 1973, 1976 a nakoniec v roku 1977. Medzi zranenia patrili popáleniny hrudníka a iných miest na tele či spálené vlasy. Blesk ho zasiahol pri jazde nákladiakom, v záhrade jeho domu, pri obhliadke parku alebo pri rybačke. Okrem toho počas života čelil 22 stretom s medveďom. Roy nakoniec zomrel vo veku 71 rokov po tom, čo spáchal samovraždu strelnou zbraňou. Dôvodom bola neopätovaná láska. Pravdepodobnosť, že tú istú osobu zasiahne blesk sedemkrát, je 4,15:100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Žena, ktorá prežila viacero havárií lodí

Jedinou ženou, ktorá prežila viacero katastrof, je Violet Jessopová, stevardka v Royal Mail Line. V službe na mori prežila neuveriteľných 42 rokov. V roku 1910 začala pracovať ako stevardka na lodi RMS Olympic. Bola to luxusná a v tom čase aj najväčšia civilná loď. Violet bola na palube, keď sa loď v roku 1911 zrazila s britskou vojnovou loďou HMS Hawke. Bolo obrovské šťastie, že sa loď nepotopila a nedošlo k žiadnemu úmrtiu, Napriek poškodeniu sa loď dokázala vrátiť späť do prístavu. Violetino dobrodružstvo pokračovalo aj na lodi, ktorú pozná celý svet – jej ďalšou zastávkou sa stal Titanic. Hoci pri jeho stroskotaní zahynulo okolo 1 500 cestujúcich a členov posádky, Violet prežila vďaka záchrannému člnu číslo 16. Počas prvej svetovej vojny slúžila ako pracovníčka Červeného kríža na nemocničnej lodi Britannic. Loď pri svojej šiestej plavbe narazila na mínu a za 55 minút klesla ku dnu. Zomrelo 30 ľudí, nie však Violet. Aby sa zachránila, musela vyskočiť, pri čom utrpela ťažké zranenie hlavy. Ani to ju neodradilo a po vyliečení sa vrátila na palubu ďalšej lode. Violet zomrela vo veku 83 rokov.

Muž, ktorý prežil dva jadrové výbuchy

Katastrofy by sa nemali porovnávať, pretože všetky sú zničujúce a ohrozujú život. Napriek tomu na vrchole rebríčkov stojí asi jadrový výbuch. To, čo zažil Tsutomo Yamaguchi, zamestnanec Mitsubishi Heavy Industries, znie absolútne neuveriteľne. Muž prežil obidva atómové výbuchy v Hirošime aj v Nagasaki v auguste 1945. Keď americký bombardér 6. augusta o 8:15 miestneho času zhodil na Hirošimu atómovú bombu s cynickým názvom „Kid“, Yamaguchi bol len tri kilometre od epicentra výbuchu. Utrpel ťažké popáleniny na ľavej strane tela a čiastočne stratil zrak. Nasledujúci deň opustil mesto, aby sa vrátil domov do Nagasaki, no to už v sebe mal poriadnu dávku radiácie. 9. augusta, keď rozprával kolegom o nočnej more, ktorú prežil, spadla na mesto bomba „Fat Man“. Šťastlivec opäť prežil, aj keď kancelária spoločnosti nebola ďaleko od miesta dopadu. Yamaguchi napokon zomrel vo veku 93 rokov na rakovinu žalúdka.