Ludus latrunculorum

Ludus latrunculorum bola strategická stolová hra pre dvoch hráčov podobná dáme, ktorú hrali po celej Rímskej ríši. Hoci vizuálne pripomína šach, ide o hru vojenskej taktiky. Názov hry znamená „Hra žoldnierov“. Archeológovia vykopali kompletnú hru, ktorá sa skladala z 12 × 10 štvorcov s 24 sklenenými figúrkami, 12 bielymi a 12 modrými. O pravidlách a základnej štruktúre hry nie je veľa známe kvôli nedostatku zdrojov.

Pachisi

Hra Pachisi vznikla v starovekej Indii a hracia doska má tvar symetrického kríža. Hráčove figúrky sa pohybujú po hracej ploche na základe hodu šiestich alebo siedmich mušlí kauri, pričom počet polí, o ktoré sa treba pohnúť udáva počet mušlí, ktoré zostanú otvormi nahor. Cieľom je presunúť figúrky hráča po hracej ploche skôr, ako to urobia súperi. Hru opísali už v starovekom texte Mahabharata pod menom Pasha. Preslávili ju bratia Pandavovci, ktorí ju hrali proti bratrancom Kauravom a po prehre sa museli vzdať kráľovstva a odísť na štrnásť rokov do vyhnanstva. Dnes existuje veľa moderných verzií Pachisi, ako napríklad Ludo a Parcheesi.

Hra z Knossosu

Hra z Knossosu, tiež známa ako Zatrikion, je tajomná stolová hra, ktorú našli v roku 1901 počas archeologických vykopávok v paláci Knossos na Kréte. Na svete existuje iba jedna kópia hry. Pôvodná stolová doska mala intarzie zo slonoviny, horského krištáľu a sklenenej pasty, zdobená modrými, zlatými a striebornými kúskami kovu na drevenom základe. Neďaleko paláca našli štyri hracie figúrky zo slonoviny. Pravidlá hry nie sú známe, no hra pochádza pravdepodobne z roku 1600 pred Kristom.

Psy a šakaly

Ďalšou stolovou hrou zo starovekého Egyptu sú Psy a šakaly. Hracia doska má dve sady po 29 otvorov a desať hracích figúrok, ktorými sú paličky so šakalími alebo psími hlavami. Jeden hráč si vezme päť šakalích a druhý päť psích hláv. Cieľom hry je začať na jednom konci hracej dosky a dostať sa všetkými figúrkami na druhý koniec. Hru vynašli pred štyritisíc rokmi v starovekom Egypte a bola populárna najmä v strednej časti ríše. Do Mezopotámie sa rozšírila koncom 3. tisícročia pred Kristom a bola populárna až do 1. tisícročia pred Kristom. Desiatky týchto hracích dosiek našli pri archeologických vykopávkach na rôznych územiach, vrátane Sýrie, Izraela, Iraku, Iránu, Turecka, Azerbajdžanu a Egypta.

Patolli

Patolli je jednou z najstarších známych hier v Amerike. Bola to hra stratégie a šťastia, ktorú hrali prostí ľudia aj šľachtici. Hru hrali mnohé predkolumbovské mezoamerické kultúry a poznali ju v celej Strednej Amerike. Hrali ju Teotihuacanos (stavitelia Teotihuacánu), Toltékovia, obyvatelia Chichen Itza, Mayovia a Aztékovia. Hra sa podobá východoindickej hre pachisi, ale obe hry sa pravdepodobne vyvinuli nezávisle.