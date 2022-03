Senet

Jednou z najstarších stolových hier je Senet, ktorú objavili archeológovia na pohrebiskách prvej dynastie starovekého Egypta (približne 3500 pred Kristom). Herné dosky boli v rôznych hrobkách, vrátane Tutanchamonovej. Obrazy ľudí hrajúcich túto hru objavili v hrobkách z tretej dynastie, ako aj v iných hrobkách piatej a šiestej dynastie a spomína ju aj Kniha mŕtvych, staroegyptský pohrebný text z 1. storočia pred Kristom. Hru hrali na doske s 30 políčkami usporiadanými do troch paralelných radov po desiatich štvorcoch. Hráči strategicky presúvali figúrky na základe hodu palíc alebo kostí. Cieľom bolo dostať sa ako prvý na okraj dosky. Senet sa pomaly vyvíjal, aby odrážal náboženské presvedčenie Egypťanov. Figúrky predstavovali ľudské duše a ich pohyb vychádzal z cesty duše v posmrtnom živote. Každý štvorec mal odlišný náboženský význam, pričom posledný súvisel so spojením duše s bohom slnka Re.

Kráľovská hra z Uru

Kráľovská hra z Uru, známa ako Hra dvadsiatich štvorcov, je ďalšou starodávnou hrou, ktorú prvýkrát hrali v starovekej Mezopotámii na začiatku 3. tisícročia pred Kristom. Názov súvisí s tým, že ju objavili počas vykopávok na kráľovskom cintoríne v Ur v 20. storočí. Spočiatku nikto nevedel, ako sa hrá, až do 80. rokov 20. storočia, keď archeológovia objavili hlinenú tabuľku z roku 177 pred Kristom, ktorá hru podrobne opisovala. Hra bola populárna na celom Strednom východe medzi ľuďmi všetkých sociálnych vrstiev, hracie dosky našli i na miestach ďaleko od Mezopotámie, napríklad na Kréte a Srí Lanke. Na vrchole svojej popularity hra nadobudla duchovný význam a ľudia verili, že udalosti v hre odrážajú budúcnosť hráča a sprostredkúvajú správy od božstiev alebo iných nadprirodzených bytostí. Hra Ur bola populárna až do neskorej antiky, potom ju ľudia prestali hrať, prípadne sa vyvinula do ranej formy backgammonu.

Nine Men’s Morris (Mlyn)

Toto bola ďalšia hra populárna v starovekom Ríme a stredoveku. Nikto presne nevie, kde a kedy hra vznikla. Jednu z najstarších hracích dosiek našli vyrezanú do strešnej krytiny chrámu v Kurne v Egypte. Podľa odhadov má 3400 rokov. Archeológovia našli hru vytesanú do kameňov rôznych budov v celej Rímskej ríši a v sídlach mnohých stredovekých katedrál.

Mehen

Mehen je staroegyptská hra, datovaná približne do roku 3000 pred Kristom. Hracia doska má tvar do špirály stočeného hada s hlavou hada v strede. Názov hry je odkazom na egyptského hadieho boha Mehena. Najdetailnejšie hracie kúsky mali tvar leva, pričom sada dielikov obsahovala tri až šesť herných kameňov a niekoľko malých guľôčok. Hra zanikla po konci Starej ríše, asi v roku 2300 pred Kristom.

Go

Strategická stolová hra Go vznikla v Číne pred viac ako 2500 rokmi a je najstaršou stolovou hrou, ktorú ľudia hrajú dodnes. Legendy o jej pôvode siahajú k mýtickému čínskemu cisárovi Yaoovi (2337 – 2258 pred Kristom) a tvrdia, že hru nechal navrhnúť pre jeho neposlušného syna jeho radca Shun. Iné teórie naznačujú, že inšpiráciou pre hru boli čínski kmeňoví bojovníci, ktorí používali kúsky kameňa na mapovanie útočných pozícií. V Číne bola hra Go jedným zo štyroch kultivovaných umení čínskeho učeného gentlemana spolu s kaligrafiou, maľovaním a hrou na hudobný nástroj guqin.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 11. marca 2022.