Rôsolovitá látka, ktorú označujú ako hviezdne alebo astrálne želé, sa v Anglicku vyskytuje už od 14. storočia, nielen na lúkach, ale aj na vetvách stromov. Miestny folklór tieto hrudky spája s „padajúcimi hviezdami“ počas obdobia sledovania meteorických rojov. Mnohí ľudia preto veria, že ide o časť hviezd alebo komét, ktoré sa po dopade na zem následne vyparili.

Zvratky vtákov?

Je ťažké určiť, čo presne je star jelly. Thomas Pennant v 18. storočí dospel k záveru, že ide o vývratky vtákov alebo zvierat. Botanici z Cambridge verili, že želé je bakteriálneho pôvodu, ale nedokázali to určiť presne. Iní si myslia, že ide o zvláštnu hubu rôsolovitej konzistencie. Jedno je jasné: star jelly určite nespadol z vesmíru a takmer všetky vzorky, ktoré vedci doteraz skúmali preukázali biologický pôvod hmoty. Najbežnejším vysvetlením je, že ide o neoplodnené žabie vajíčka, ktoré vytrhol z tela obojživelníka nejaký predátor, resp. vták. Niektorí vedci vo vzorkách našli vajcovody a vaječníky s čiernymi vajíčkami spolu so zvyškami tráviaceho traktu a močového mechúra žaby alebo ropuchy. To potvrdzuje teóriu, že niektoré ložiská želé sú tohto pôvodu.

Budú za tým asi žaby

Odborníci vravia, že počas určitej časti roka u dospelej samice žaby prechádzajú vajíčka vajcovodom, pričom každé obklopuje rôsol vylučovaný stenou vajcovodu. Želé má relatívne malý objem, no pri kontakte s vodou sa enormne nafúkne. Ak predátor chytí žabu a roztrhne vaječníky, uvoľní želé, ktoré absorbuje vodu z pôdy a dažďa a stane sa z neho veľká masa, ktorú následne ľudia nachádzajú na vlhkých miestach.

Rádiová show

Pozorovanie hviezdneho želé je v Británii doslova „národným športom“. V roku 2008 BBC Radio Scotland požiadalo poslucháčov, aby poslali podrobnosti o každom pozorovaní na ich internetovú stránku spolu so svojím názorom, o čo ide. Len za štyri mesiace poslucháči nahlásili viac ako 130 pozorovaní z celej Británie, vrátane 47 zo Škótska, kde je fenomén známy ako „pwdre ser“.

Predloha pre filmy

Hviezdne želé sa stalo predlohou pre známy horor The Blob z roku 1958 so Stevom McQueenom v hlavnej úlohe, kde jedného večera dvaja teenageri spozorujú pád meteoritu. Z telesa sa zanedlho vyleje zvláštna slizká forma života, ktorá je očividne k ľuďom nepriateľská, dokonca ich pri stretnutí absorbuje… Želé vydávalo matnú fialovú žiaru a keď sa ho pokúsili dotknúť, rozpustilo sa na lepkavú hmotu bez zápachu. Tajomstvo hviezdneho želé inšpirovalo Hollywood aj naďalej. Vo filme Invasion of the Body Snatchers z roku 1978 spóry mimozemšťanov padajú na Zem vo forme dažďa a vytvárajú guľôčky želé, ktoré rastú do kvetov, z ktorých dorastajú struky so semenami.

Téma pre básnikov

Okrem filmových tvorcov inšpirovalo hviezdne želé básnikov a spisovateľov, napríklad H.P. Lovecrafta, ktorého poviedka The Color Out of Space pojednáva o neidentifikovateľnej látke, ktorá padá na zem počas meteorického roja. Podobný odkaz sa nachádza v básni Talizman od básnika Williama Somervila z 18. storočia.

Umelý polymér

Najnovšie pozorovanie hviezdneho želé zaznamenali v okrese Goochland vo Virgínii v Spojených štátoch v júni 2019, kde našli päť malých kôp zvláštnej látky podobnej drvenému ľadu, ale želatínovej povahy. Poľnohospodársky expert z okresu Chesterfield pri pohľade pod mikroskopom nenašiel dôkazy o živom organizme. K úľave (a pravdepodobne aj istému sklamaniu) dospel k záveru, že látka je umelý polymér na vodnej báze, ktorý sa používa v záhradníctve ako náhrada pôdy.