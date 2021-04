Bruno Boban

Počas 90 minút v zápase futbalisti nabehajú desiatky kilometrov, čoho výsledkom je občas srdcový kolaps. To však nemusí byť jediné nešťastie, ktoré vás môže postretnúť pri futbale. V roku 2018 zomrel na ihrisku 25-ročný chorvátsky futbalista po zásahu loptou do hrude. Útočník chorvátskej NK Marsonia po zásahu niekoľko sekúnd nehybne stál, spravil pár krokov a odpadol. Oživovali ho 40 minút a neuspeli. Pitva zistila, že náraz poškodil a zastavil futbalistovo srdce. Rýchlosť lopty v profesionálnom futbale môže presiahnuť až 130 kilometrov za hodinu, čo už skutočne dokáže zabíjať.

Timur Faizutdinov

Je to len pár dní, čo svetom otriasla správa, že len 19-ročný ruský juniorský hokejista zomrel na ľade. Na príčine nebola bitka ani pád, ale zásah pukom priamo do hlavy. Hokejové esá pália puky rýchlosťou, ktorá presahuje 180 kilometrov za hodinu. No a dostať takú ranu priamo do lebky je podobné ako zásah delovou guľou.

Vladimir Smirnov

Meč patril v minulosti k jednej z najobávanejších zbraní. Moderný šerm však nepatrí medzi športy, z ktorých ide strach. Lenže nie vždy sa boj skončí len medailami. Na olympijských hrách 1980 v Moskve získal šermiar Vladimír Smirnov zlatú medailu. V júli 1982 bol Smirnov pripravený obhájiť titul na majstrovstvách sveta v Ríme. Vyzývateľom bol západonemecký šermiar Matthias Behr. V zápale boja sa Behrovi zlomila špička meča. Pri útoku prerezala sieťku na tvári a cez oko sa zabodla Smirnovovi hlboko do mozgu. Okamžite omdlel a o deväť dní zomrel.

David Browne

Chcete poznať šport, ktorý spôsobil najviac smrteľných zranení? Nie, lyžovanie to nie je. Ide o box. Jedno z najdiskutovanejších úmrtí poslednej doby bolo skonanie Davida Browna v roku 2015. Postavil sa voči filipínskemu bojovníkovi Carlovi Magalimu a v 11. kole dostal poriadnu nakladačku. Napriek tomu vstúpil do 12. kola, kde už len dostal spŕšku rán a pobral sa do nemocnice. O tri dni zomrel. Pri pitve zistili, že Browne utrpel taký silný otras mozgu, že nebol schopný vnímať realitu a rozhodovať sa. Aj preto nastúpil do ďalšieho kola, hoci už o sebe pravdepodobne nevedel. Zasiahnuť mali tréneri a rozhodcovia. Brutálne zábery z posledného kola zápasu boli odstránené z väčšiny bežných internetových stránok.