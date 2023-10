Popularita jej prudko rastie

Španielčina nie je len reč španielov. To by naozaj nemala príliš mnoho dôvodov na použitie vo svete. No je to vskutku medzinárodná záležitosť. Je to druhý najpopulárnejší jazyk na svete s približne 470 miliónmi ľudí, ktorí hovoria práve španielsky. A to nielen v Európe, ale aj v Amerike, či USA.

Nie je to len o dorozumievaní

Ak sa prvýkrát učíte druhý jazyk, máme pre vás dobrú správu. Dvojjazyčnosť je spojená s prospešnými zmenami v mozgu, čo je evidentné ako zvýšenie objemu šedej hmoty. Ukázalo sa, že dvojjazyčnosť mení kľúčové štruktúry v mozgu súvisiace s multitaskingom, čím zvyšuje sústredenie a pozornosť.

Viac zábavy

Môžete sledovať filmy s titulkami a môžete si len užívať španielsku hudbu bez toho, aby ste venovali pozornosť textom. Pravdou však je, že o to prichádzate! V televíznych reláciách a filmoch je veľa zvratov, ktoré titulky nedokážu správne zobraziť. A kvalitných španielskych filmov je viac ako dosť. Nehovoriac o španielskych pesničkách.

Lepšia kariéra

Aj keď španielčina nie je vždy požiadavkou zamestnávateľov, pokiaľ to nie je pre danú prácu nevyhnutné, schopnosť pridať si do životopisu znalosť španielčiny vás môže dostať pred ostatných a pomôcť vám nájsť si novú prácu. Podobne, ak už máte prácu, učenie sa španielčiny vám môže pomôcť získať povýšenie, v ktoré ste dúfali. Nehovoriac o tom, že si môžete nájsť priamo prácu aj v Španielsku.

Budete pripravení na budúcnosť

Španielčina je úradným jazykom vo viac ako 20 krajinách sveta. Len v USA, kde španielčina nie je úradným jazykom, hovorí po španielsky neuveriteľných 52 miliónov ľudí, čiže 23 percent populácie a očakáva sa, že toto číslo bude rásť. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude mať USA viac ľudí hovoriacich španielsky ako Španielsko. Prečo sa teda nepripraviť na budúcnosť?

Je to brána k ďalším jazykom

Španielčina je skvelá tým, že keď sa ju naučíte, otvoríte si dvere k ďalším jazykom. Tak ako kto vie po slovensky, zvláda aj češtinu. Španielčina funguje ako brána k rýchlemu osvojeniu si príbuzných jazykov francúzštiny, taliančiny a portugalčiny. Zdieľa svoju štruktúru s inými románskymi jazykmi, čo urýchli váš proces učenia a umožní vám hovoriť vo viacerých jazykoch za polovičný čas.