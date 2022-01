James Dresnok

Jedným z najvýznamnejších prebehlíkov do Severnej Kórey bol James Dresnok. Americký vojak pôsobiaci na Kórejskom polostrove prekročil demilitarizovanú zónu, kde ho zadržali severokórejskí vojaci. V Severnej Kórei žil až do svojej smrti v roku 2016. Dresnok prebehol na sever 15. augusta 1962, kráčajúc cez mínové pole. V tom čase bol rozvedený a čelil vojenskému súdu za sfalšovanie podpisu seržanta. V dokumentárnom z roku 2006 priznal, že ho omrzelo manželstvo, vojenský život, všetko. Po úteku sa stal filmovou hviezdou, vystupoval v niekoľkých propagandistických filmoch a hral úlohu amerického záporáka. Dresnok si počas celého života zachoval lojalitu k Severnej Kórei a vyhlásil: „Cítim sa ako doma. Naozaj sa cítim ako doma... nevymenil by som to za nič.“

Charles Jenkins

Ďalším americkým vojakom, ktorý v roku 1965 prebehol na sever, bol Charles Robert Jenkins, ktorý zostal v krajine až do svojho úteku v roku 2004. Armádny seržant Jenkins jedného večera opitý prešiel cez demilitarizovanú zónu, pričom dúfal, že sa tak vyhne aktívnej bojovej službe vo Vietname. Na rozdiel od rovesníka Jamesa Dresnoka si okamžite uvedomil, že spravil hroznú chybu. Ocitol sa v miestnosti s tromi ďalšími americkými prebehlíkmi (vrátane Dresnoka) a desať hodín denne musel študovať severokórejskú ideológiu. V roku 1972 sa stal občanom Severnej Kórey a dostal byt. V roku 1980 sa oženil s japonskou občiankou menom Hitomi Soga, ktorú severokórejský režim uniesol. V roku 2004 sa Jenkinsovi podarilo odísť so dcérami za manželkou, ktorej umožnili návrat do Japonska. Po úteku sa stal hlasným kritikom severokórejského režimu a odhalil príbehy o jeho bití, strádaní a odstránení jedného zo semenníkov.

Choe Deok-sin

Nie sú to len Američania, ktorí prebehli do Severnej Kórey. V zriedkavých prípadoch túto nebezpečnú cestu podnikli aj Juhokórejčania. Jedným z najvýznamnejších bol Choe Deok-sin, bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec v Západnom Nemecku. Na sever prebehol v roku 1986 spolu s manželkou. Na začiatku kariéry slúžil ako dôstojník Kórejskej oslobodzovacej armády a neskôr ako šéf Kórejskej vojenskej akadémie. Bol však čoraz nespokojnejší s juhokórejskou vojenskou vládou, preto s manželkou emigroval do USA. O desať rokov neskôr oznámil, že prebehne na Sever, kde ho privítali a oslavovali až do jeho smrti v roku 1989.

Návrat domov

Čo ak zlyháte, ale zmeníte názor? Úteky na juh sú bežné, ale spiatočné cesty na sever sú nezvyčajnejšie. Napriek tomu sa začiatkom roka 2022 objavila správa, že Juhokórejčan prešiel cez demilitarizovanú zónu do Severnej Kórey. Neskoršie vyšetrovanie však ukázalo, že domnelý juhokórejský prebehlík bol v skutočnosti Severokórejčan, ktorý pred rokom utiekol na juh. Muž, ktorého identitu zatiaľ neodhalili, má skúsenosti ako gymnasta, čo zodpovedá jeho zručnosti pri prekonávaní hraničných plotov. Motív jeho návratu nie je známy, no severokórejskí prebehlíci čelia na juhu mnohým ťažkostiam, vrátane diskriminácie, šikanovania a prekážok v zamestnaní.

Oh Kil-nam

Jedným z najkontroverznejších juhokórejských prebehlíkov bol Oh Kil-nam. Po ukončení Ph.D. v Nemecku v marxistickej ekonómii ho oslovili severokórejskí agenti a ponúkli mu dôležitý post ekonóma vo vláde. Napriek protestom manželky to prijal a s rodinou, vrátane dvoch dcér, odcestoval do Severnej Kórey cez východné Nemecko a Moskvu. Keď prišli, nečakala ho žiadna práca ani sľúbená liečba hepatitídy manželky. Oha neskôr oslovili na misiu v zahraničí. Mal sídliť na severokórejskom veľvyslanectve v Dánsku, kde mal za úlohu chytiť juhokórejských študentov do pasce. Namiesto toho po príchode do Kodane Oh požiadal o pomoc. Dánske úrady ho na niekoľko mesiacov zadržali a následne poslali do Nemecka, aby sa pokúsil oslobodiť svoju rodinu. Už bolo neskoro, jeho rodinu zatkli a odviezli do koncentračného tábora. Naposledy o nich počul v roku 1991 a netuší, či ešte žijú.

Matthew Todd Miller

Bezpochyby najbizarnejší prípad zbehnutia sa týka Matthewa Todda Millera. V apríli 2014 vstúpil 24-ročný americký turista do Severnej Kórey z dôvodu dohodnutého turné. Po príchode do krajiny však víza roztrhal a požiadal o politický azyl. Millera zatkli a zadržali za hrubé porušenie severokórejského právneho poriadku. V septembri 2014 ho odsúdili na šesť rokov ťažkých prác za nelegálny vstup do krajiny a spáchanie „nepriateľských“ činov. V novembri 2014 ho prepustili spolu s americkým kolegom Kennethom Baeom, ktorého odsúdili za protivládnu činnosť na pätnásť rokov. Miller po prepustení povedal, že len chcel zostať v krajine, dozvedieť sa o nej niečo viac a rozprávať sa s obyčajnými Severokórejčanmi o normálnych veciach.

Joseph T. White

Posledným americkým vojakom, ktorý prebehol na sever v roku 1982 bol iba 20-ročný Joseph White. Vstúpil do armády v októbri 1981 a v marci 1982 ho pridelili k 2. pešej divízii v Južnej Kórei. Ráno 28. augusta 1982 opustil svoje miesto v DMZ a prešiel do Severnej Kórey. Severokórejskí predstavitelia oznámili, že v krajine hľadal útočisko kvôli „hlbokým emóciám“. V roku 1983 dostali Whiteovi rodičia list od syna, v ktorom ich ubezpečil, že sa má dobre a pracuje ako učiteľ angličtiny. Žiaľ, o dva roky neskôr sa White utopil pri kúpaní v rieke Chongchon. Rieka bola údajne rozbúrená po daždi a Whita strhol silný prúd. Priatelia ho nedokázali zachrániť. Zomrel vo veku iba dvadsaťtri rokov.