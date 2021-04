Robert Evans

Nemal v živote príliš veľa šťastia, pretože skončil bez strechy nad hlavou. Navyše v r roku 2008 ho na bicykli zrazilo auto. Sanitka ho previezla do nemocnice, kde našťastie zistili, že mal len škrabance. Vrátil sa teda do svojho provizórneho bunkra, ale pri prechádzaní cez trať ho zachytil vlak. Odhodilo ho z mosta do potoka. Evans sa tak vrátil do nemocnice sedem hodín po tom, ako ju opustil. Opäť bez vážnejších zranení. Počas 24 hodín prežil dve potenciálne smrteľné výzvy len s odreninami.

Arthur John Priest

Nosil smolu, alebo mal len šťastie? Tento kurič na lodiach sa prvý raz spomína v mpvinách roku 1911, keď bol pri ponorení lode Olympic. Zaujímavé je, že o rok neskôr sa dostal do podpalubia Titanicu, ktorý rovnako skončil pod hladinou. A Priest opäť prežil. Počas 1. svetovej vojny sa dostal na palubu ozbrojenej obchodnej lode Alcantara. Asi tušíte, ako skončila, a Priest opäť vyviazol. Neskôr slúžil na palube Donegalu, lode, ktorú zasiahlo torpédo v Lamanšskom prielive. Prežil. Vojenskú kariéru ukončil v roku 1917 pre zranenie hlavy.

Roy Cleveland Sullivan

Tento pán je v histórii známy ako bleskozvod. Ak niekoho zasiahne blesk, obvykle skončí v márnici. No Roy Cleveland Sullivan má extra „šťastie“ na zásah bleskom a rovnako aj na to, ako vyviaznuť živý. Blesk ho trafil sedemkrát. Prvýkrát pred požiarnou rozhľadňou a skončil len so spáleným nechtom. V roku 1969 ho blesk trafil, keď bol vo vozidle. Stratil obočie a mihalnice. V roku 1970 bol zasiahnutý bleskom na dvore. V rokoch 1942 až 1977 bol Sullivan zasiahnutý sedemkrát, pričom každý stret prežil len s malým zranením. No v roku 1983, keď mal 71 rokov, spáchal tento smoliar a šťastlivec v jednom samovraždu.

Mason Wells

Bol jedným z účastníkov Bostonského maratónu v roku 2013 a prežil teroristický útok bez ujmy. V roku 2016 prežil aj teroristický útok na letisku v Bruseli. Výbuch mu pretrhol achilovku a spôsobil popáleniny. Priznal však, že mu pomohli prežiť skúsenosti z Bostonu. Vedel totiž ako sa správať, zachovať pokoj a prežiť.

Frane Selak

Prežil viac smrteľných nehôd ako ktokoľvek iný a vyslúžil si titul „najnešťastnejší šťastlivec sveta“. V roku 1962 prežil vlakové nešťastie, pri ktorom zahynulo 17 ľudí. V roku 1963 prvý raz letel a lietadlo havarovalo. Pri zrútení lietadla pristál v kope sena, pričom zahynulo 19 ľudí. On prežil. V roku 1966 prežil nehodu autobusu, pri ktorej zahynuli štyria ľudia, a v roku 1970, keď jeho auto začalo horieť a explodovalo, podarilo sa mu včas odkráčať po vlastných. O tri roky neskôr sa mu podobnou dopravnou nehodou podarilo spáliť všetky vlasy, ale bol inak nezranený. V roku 1995 ho zrazil autobus a v nasledujúcom roku prežil autohaváriu. Aby toho nebolo málo, dva dni po dovŕšení 73 rokov vyhral v lotérii 900-tisíc eur. Kúpil si dom, čln a zvyšok výhry rozdal.