Zaujímavosti Smrť v priamom prenose: Keď športovci skonali pred kamerami

Šport by mal byť aktivitou, ktorá prináša ľuďom radosť a uvoľnenie. Lenže neplatí to vždy. Často dochádza k okamihom, ktoré sú plné smútku a bolesti. Ak by išlo len o smútok z prehry obľúbeného mužstva, všetko by bolo v poriadku. Bohužiaľ, niekedy ide o tragédie, ktoré k športu jednoducho nepatria.