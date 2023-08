John Cabot

Giovanni Caboto alias John Cabot bol taliansky námorník, ktorý sa ako Talian nedokázal presadiť, preto si „poangličtil“ meno a odcestoval do Anglicka, aby získal podporu britskej koruny. Kráľ Henrich VII. súhlasil s financovaním jeho ciest, preto sa John vydal na úspešnú výpravu po severnejšej trase ako Kolumbus. Po 20 dňoch dosiahol pevninu a v domnení, že ide o Áziu ju pomenoval „New Found Land“ alebo Newfoundland. Okolo roku 1498 vyrazil na ďalšiu expedíciu, aby zmapoval trasu smerujúcu na západ z Európy do Ázie. A to je poslednýkrát, čo o ňom niekto počul. Po vyplávaní s piatimi loďami na prieskumnú plavbu už o ňom nikto nechyroval. Dodnes nevieme, či Cabot zmizol na mori alebo doplával na nejaký kontinent, kde zomrel. Odborníci predpokladajú, že sa stratil na mori.

Vasco de Ataíde

Vasco de Ataíde bol námorník z Portugalska, ktorý sa v roku 1500 pripojil k Pedro Cabralovi na ceste do Indie. Hoci plavba bola celkovo úspešná, chudák Vasco nikdy nedorazil do vytúženého cieľa. Ataíde bol kapitánom jednej z lodí v Cabralovej flotile, ktorá opustila Kapverdy pozdĺž západného pobrežia Afriky koncom marca 1500. To však bolo posledné územie, ktoré ich videli. Ataíde ani zvyšok jeho stopäťdesiat člennej posádky sa domov nevrátili. Podľa historických záznamov z tej doby však neboli počas ich cesty žiadne silné vetry alebo búrky, ktoré by mohli lodi spôsobiť problémy, preto dodnes zostáva záhadou, čo sa s nimi stalo.

Gaspar Corte-Real

Gaspar Corte-Real sa narodil v Portugalsku okolo roku 1450 a rovnako ako mnoho iných mladých mužov v tej dobe túžil po dobrodružstve a objavovaní. V roku 1500 preto začal svoju námornícku kariéru a vydal sa na plavbu na západ od Portugalska. Dostal sa až do Grónska, ale keďže tu nemohol bezpečne zakotviť, musel sa vrátiť do Portugalska. O rok neskôr zhromaždil dostatok peňazí a zásob, aby sa mohol vyraziť na druhú misiu na ľadový kontinent na troch karavelách. Kvôli zľadovatenému terénu sa mu opäť nepodarilo bezpečne zakotviť, preto zamieril ďalej na juh k Labradoru. Tam zajal 57 pôvodných obyvateľov, ktorých naložil do lodí, aby ich priviezol ako otrokov do Portugalska. Dve z troch Gasparových lodí doplávali domov, ale loď s ním sa stratila. Ktovie, možno na palube vznikla vzbura, dodnes však vrak lode nikto nenašiel.

Miguel Corte-Real

Ak vám meno Corte-Real znie povedome, je to preto, že Miguel bol bratom Gaspara. Po tom, čo sa nevrátil domov z expedície do Grónska v roku 1501, Miguel sa rozhodol brata ísť hľadať. Odhodlaný Miguel naverboval posádku a v roku 1502 vyplával s troma vlastnými loďami z Portugalska. V máji 1502 lode priplávali na miesto, kde pôvodne zakotvil Gaspar a vydali sa po jeho stopách. Posádky troch lodí sa dohodli, že sa stretnú 20. augusta, aby si povedali o svojich zisteniach. Na miesto stretnutia však dorazili iba dve lode, Miguelova nie. Po tom, čo bez vysvetlenia zmizla Gasparova loď, rovnako dopadol aj Miguel.

Diego de Nicuesa

Jedným z najznámejších španielskych námorníkov bol Diego de Nicuesa. S podporou španielskej koruny zamieril v roku 1502 do Santo Dominga, na prvú z jeho mnohých plavieb do Latinskej Ameriky. Plavba bola úspešná, preto ho v priebehu nasledujúcich rokov viackrát poverili, aby plával do rôznych častí Latinskej Ameriky, vrátane Panamy a Kostariky. Lenže v roku 1510 Diega šťastie opustilo. Kvôli hladu a chorobám vypukli v krajinách Latinskej Ameriky početné vzbury, do ktorých sa zamiešal aj de Nicuesa. Vzbúrenci ho zajali a so 17 členmi posádky naložili naloď a poslali do Santo Dominga. Bohužiaľ, loď cestou zmizla a Diega dodnes niekde ukrýva hlboký oceán.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 24. augusta 2023.