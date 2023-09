Bitka o Ardeny (The Battle of the Bulge, 1965)

V tejto bitke zahynulo viac amerických vojakov ako v ktorejkoľvek inej počas II. svetovej vojny, takže divák právom očakával, že scenár filmu bude zodpovedať realite. Opak je pravdou. Na rozdiel od drsných a klaustrofobických lesov v okolí mesta sa tvorcovia filmu rozhodli boje situovať na rozsiahle ploché pláne bez stromov. Výsledok preto pôsobí ako kovbojka než skutočná bitka. Tvorcovia filmu sa tiež rozhodli „zahodiť“ hustú hmlu, ktorá hrala kľúčovú úlohu v prvých dňoch bitky. Zábery na nemecké tanky pohybujúce sa na slnečných poliach sú síce pekné, ale nezodpovedajú skutočnosti. Scenár bol taký nepresný, že bývalý prezident Dwight Eisenhower, najvyšší veliteľ spojeneckých síl v tom čase, vyslovil voči tvorcom filmu ostrú kritiku. Vo filme použili nesprávne mená a označenie jednotiek, vrátane presunu celej britskej ôsmej armády z Talianska do Arden. Eisenhower poukázal na to, že väčšina dejových línií bola fiktívna a v realite sa neodohrali. Film kritizoval tiež za to, že používa americké tanky z obdobia kórejskej vojny. Vlastne každý tank, lietadlo a džíp vo filme bol povojnovým modelom, čo pôsobilo maximálne nedôveryhodne.

300: Vzostup impéria (300: Rise Of An Empire, 2014)

V roku 2007 uviedlo štúdio Warner Bros. obrovský kinohit zachytávajúci bitku pri Termopylách. Film zožal kritiku za historickú nepresnosť. Príbeh však „vyrozprával“ sparťanský vojak a tvorcovia filmu tvrdili, že akékoľvek preháňanie súvisí s postavou. Ani táto chabá výhovorka nevysvetľuje, prečo nedošlo k vzniku impéria a rozprávanie pôsobí len ako príbeh. Film začína bitkou pri Maratóne medzi Aténčanmi a Peržanmi v roku 490 pred n.l. Aténsky generál Themistokles vedie mužov v plnom šprinte, aby prekvapil vyloďujúcich sa Peržanov. V skutočnosti Gréci a Peržania stáli proti sebe na Maratóne päť dní predtým, ako bojovali. Je pravda, že Gréci bežali priamo na perzskú armádu, ale len preto, aby znížili výhodu lukostrelcov, nie preto, aby sa ich pokúsili prekvapiť. Vo filme bitka vyvrcholí, keď Themistokles vystrelí šíp, ktorým zabije perzského kráľa Dareia I., čo vidí jeho syn Xerxes. V skutočnosti Themistokles nebol zdatný v zaobchádzaní s lukom a Darius nebol v blízkosti Maratónu a zomrel až o niekoľko rokov neskôr na starobu. Vyvrcholením filmu je námorná bitka pri Salamise, ktorá podľa historikov nezahŕňala obrovské kovové lode ani perzských samovražedných atentátnikov. Na záver prichádza kráľovná Gorgo zo Sparty s obrovskou flotilou a zničí Peržanov. V skutočnosti historická Sparta pridala iba 16 lodí k Themistoklesovým 400 lodiam a nehrala významnú úlohu vo víťazstve. A Gorgo sa na nej určite nezúčastnila; navyše mizogýnni Gréci by aj tak nikdy nedovolili žene, aby ich viedla.

Incčhon (Inchon, 1981)

Inčchon je film režiséra T. Younga o kórejskej vojne, ktorý sa odohráva v roku 1950 medzi USA, ktoré viedol generál Douglas MacArthur, a Severokórejčanmi. Bohužiaľ, ide pravdepodobne o najhorší vojnový film, aký kedy vznikol. Kritici ho nazvali „ohromujúco nekompetentným“, čomu neprospelo ani to, že ho financoval a produkoval Son Mjong Moon a jeho kontroverzná Cirkev zjednotenia. Moon dokonca najal bulvárnu psychologičku Jeane Dixon, aby kontaktovala zosnulého generála MacArthura cez astrálnu rovinu. Generálov „duch“ údajne vznik filmu podporil a vybral aj režiséra. Moon investoval do výroby neuveriteľných 46 miliónov dolárov. V dôsledku toho asi získal pocit, že môže vkladať do filmu vlastné nápady, napríklad scénu so svojím obľúbeným baletným súborom alebo prinútil režiséra, aby zahrnul do filmu podprahové obrazy Ježiša. Vo filme nájdete mnohé bezkontextové zábery severokórejských vojakov, ktorí z guľometov strieľajú na civilistov. Samotná bitka o Inčchon trvá iba 15 minút, z ktorých väčšina je čistá fikcia. Napriek nákladom na film pôsobia bojové scény lacno, komparzisti sa hádžu na zem skôr, ako dôjde k výbuchom. Film zarobil iba päť miliónov dolárov a je jedným z najväčších prepadákov v histórii filmu.

Na život a na smrť (Lone Survivor, 2013)

Film rozpráva príbeh štyroch členov SEAL tímu 10, ktorých poslali do afganských hôr zlikvidovať hľadaného zločinca Talibanu menom Ahmad Shah. Cestou ich prítomnosť odhalili pastieri kôz, ktorí pravdepodobne informovali Taliban a na tím zaútočilo približne 50 bojovníkov. Traja členovia tímu zahynuli, prežil len Marcus Luttrell, ktorého hrá Mark Wahlberg. A zahynulo aj ďalších 16 amerických vojakov, keď ich vrtuľník zostrelil pri pokuse pripojiť sa k pôvodnej skupine. Tvorcovia filmu sa prirodzene snažili k príbehu pristupovať s rešpektom, ale to neznamená, že nepoužili fikciu. Napríklad úvodná scéna ukazuje zástavu srdca Marcusa Luttrella, keď ho zachránili. Zvyšok filmu je „flashback“ od toho momentu. V skutočnosti Luttrell nebol tak blízko smrti, čo sám potvrdil počas jedného rozhovoru. Na konci filmu zraneného Luttrella nájdu a odvezú do dediny, kde sa o neho stará muž menom Gulab. Shahovi násilníci vojaka vysledujú do dediny a zaútočia. Gulaba zastrelia a chystajú sa zabiť aj Luttrella, keď práve včas prichádzajú Američania a Taliban zlikvidujú. Vrcholná prestrelka je typickým hollywoodskym koncom, čo je jasným znamením, že sa v skutočnosti neodohrala. Luttrella skutočne odviezli do paštunskej dediny a staral sa o neho Gulab. Objavil ho aj Taliban, ktorý mu zlomil ruky, ale nepokúsil sa ho sťať. Shahovi muži nezaútočili na dedinu a Gulaba nezastrelili. Luttrella vyzdvihli americkí rangeri, ktorých upozornili miestni obyvatelia. A Shah? Nezomrel ďalšie tri roky. Luttrellov príbeh je naozaj úžasný, ale zjavne nebol pre Hollywood dosť dramatický.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 7. septembra 2023.