Pekár z Titanicu

Volal sa Charles Joughin a keď pochopil, že Titanic je beznádejne na konci svojej plavby, namiesto paniky pobalil všetko dostupné jedlo a začal ho dávať do záchranných člnov. Následne pomohol ženám a deťom nastúpiť do lodičiek, pritom sám sa rozhodol vstúpiť do ľadovej vody. Tohto hrdinu však dobehol dobrý osud a podarilo sa ho po troch hodinách zachrániť. Skončil len s opuchnutými nohami. Pripisujú to veľkému množstvu whisky, ktoré vypil a tá ho zrejme zohriala natoľko, že vydržal aj pobyt v ľade.

Hrdina so psom

Presne 4. júna 2021 zasiahlo prímorský raj Miami zemetrasenie, a dvanásťposchodový dom vyzeral na zrútenie už keď sa začala chvieť zem pod nohami. Champlain Towers South sa zrútil a pochoval 98 ľudí. Nicholas Balboa išiel práve okolo, keď počul nárek spod trosiek a neváhal sa do nich vrhnúť, hoci ešte stále steny padali a budova sa rozsýpala. Pätnásťročný Jonah Handler vďaka nemu prežil a podarilo sa zachrániť aj ďalších 35 ľudí.

Hrdinovia z WTC

Pád dvojičiek v roku 2021 má mnoho ľudí stále v živej pamäti. Často však zabúdame na hrdinov, vďaka ktorým sa podarilo zo Svetového obchodného centra zachrániť mnoho ľudí a tento strašný čin prežili. Benjamin Clark, 39-ročný bývalý námorník a šéfkuchár, pomáhal všetkým na 96. poschodí na juhu Tower uniknúť z budovy. Cestou dolu videl ženu na invalidnom vozíku a dokonca jej tiež neváhal pomôcť. Nanešťastie, Clark zomrel v Južnej veži po jej zrútení. Ďalším hrdinom bol obyčajný pracovník údržby WTC William Rodriguez, ktorý bol v suteréne Severnej veže, keď prišlo k tragédii. Vyliezol po schodoch popri hasičoch, odomykal dvere všade, kde sa dalo a pomohol tak zachrániť stovky životov.

Bojovník s kreditnými kartami

15. marca 2019 vstúpil 28-ročný Brenton Harrison Tarrant do mešity Al Noor v Riccartone na Novom Zélande a náhodne spustil paľbu. Štyridsaťosemročný Abdul Aziz ani na chvíľu nepomyslel na to, že by sa pred šialeným teroristom skryl. Namiesto toho sa sústredil na skutočnosť, že jeho štyria synovia a desiatky ďalších ľudí boli v mešite. Schmatol prvú zbraň, ktorú našiel. V tomto prípade to bol stroj na kreditné karty. Oháňal sa zariadením. Potom chytil pištoľ, ktorú pustil Tarrant a začal strieľať po aute v ktorom zločinec začal unikať. Toho neskôr chytila polícia. Ak by si nezachoval chladnu hlavu, počet obetí by bol radikálne vyšší.

Superman pod vodou

27. marca 1985 Willem Horne stratil kontrolu nad poschodovým školským autobusom. Autobus so 72 študentmi narazil do priehrady Westdene v Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Pri nehode bol 17-ročný žiak Pieter Koen, ktorý cez otvorené okno začal vyťahovať žiakov. Pridávali sa ďalší a ďalší, nakoniec sa okolo priehrady zhromaždilo takmer 3000 ľudí vrátane niektorých rodičov študentov. Pomáhali záchranárom vracať k životu tých, ktorých vylovili z vody. Napriek tomu 42 detí zomrelo, ale 30 bolo zachránených.