Lov na staré vykopávky

Greg Francek sa v máji 2021 prechádzal po úpätí Sierry Nevady v blízkosti Sacramenta v Kalifornii. Bol zamestnaný v oddelení verejných služieb, ktoré dodávalo regiónu pitnú vodu. Zrazu si pri potrubí všimol v pôde niečo zaujímavé. Francekov nález prekonal všetky očakávania. Objavil staroveký les z doby pred desiatimi miliónmi rokov, z čias, keď bola Zem dostatočne teplá na to, aby udržala tropické pralesy. V lese šiestich stoviek skamenených stromov našli lebku, kly a zuby dobre zachovaného mamuta spred ôsmich miliónov rokov.

Cenné artefakty z bronzu

Bolo to len v apríli minulého roka, keď sa Tomas Karlsson túlal lesom v západnom Švédsku a urobil úžasný objav. Pri prechádzke húštinou zazrel na zemi niečo kovové. Nakoniec to boli staroveké šperky. Výskumníci na mieste našli viac ako osemdesiat artefaktov z doby bronzovej, všetky pochádzajúce z rokov 750 až 500 pred Kristom. Objav obsahoval cenné náramky, náhrdelníky, spony a iné ozdoby odevov, ako sú pokrývky hlavy a šperky na členky. Všetky artefakty boli neporušené. Verí sa, že boli ponechané ako obeta bohu alebo bohyni alebo spolu so zosnulým na pohrebisku.

Zbohatol pri orbe

V auguste 2021 iba tak na poli našiel farmár svoju osudovú úrodu. V provincii Çorum v Turecku pluhom narazil na náramok z bronzu, niklu, striebra a zlata. Zvedavý farmár ho priniesol do múzea Çorum, kde určili, že náramok bol starý 3300 rokov. Vyrobili ho mali Chetiti, známi ako prvá civilizácia, ktorá vyrábala železné zbrane a brnenia.

Životný objav

Yotam Dahan sa vybral so svojou rodinou na kempingový výlet v auguste 2021 neďaleko Atlitu v Izraeli a urobil svoj životný objav. Ako prechádzal večer po okolí, pod lúčom baterky uvidel čudnú masu skorodovaného kovu, ktorá sa miestami leskla jasne zelenou farbou. Ukázalo sa, že ide o mince, ktoré sa spojili počas storočí kvôli vlhku a soli. Dahan odniesol šesťkilogramový balík mincí na bezpečnejšie miesto. Donald Zvi-Ariel, odborník na mince izraelského úradu pre starožitnosti, uviedol, že mince mali 1700 rokov.

Poklad namiesto ustríc

Istá žena v Indonézii hľadala ustrice, keď v novembri 2013 našla neuveriteľnú vec. Objavila krabicu pokrytú mušľami, no tá bola plná zlatých mincí z rokov 1200 až 1600. Jej nález zrejme umožnila vlna cunami z roku 2004, ktorá narušila starobylý cintorín neďaleko dediny. Keď sa klebety o jej objave rozšírili, stovky ľudí sa začali brodiť v rieke a hľadali ďalší poklad. Zachránené mince sa predávali v blízkych dedinách a dostali sa aj do múzeí.