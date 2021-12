Cobra

Horská dráha typu Shuttle-Loop je klasickou voľbou každého parku. Tieto dráhy, zvyčajne od výrobcov ako Schwarzkopf alebo Arrow, buď spúšťajú hostí cez slučku a svah, alebo často vozíky potiahne späť výťah, aby získali dynamiku dráhy. Kobra vo švajčiarskom Conny-Lande je však zvláštna „kyvadlová“ dráha. Namiesto toho, aby prejavila extra rýchlosť na 60-stupňovom svahu, vezme jazdcov hore nohami na diagonálu skôr ako znovu vojde do ďalšej slučky. Tento jednorazový prvok je známy ako chvost Škorpióna. Dráhu postavil ruský výrobca Pax Company a pre verejnosť ju otvorili v roku 2010. V roku 2020 predstavila dráha nové vozne, kde okrem predného a zadného radu štyria jazdci stoja oproti sebe, dvaja sedia na sedadlách smerujúcich dopredu a dvaja na zadných sedadlách.

Time Traveler

Tentoraz pôjdeme do USA, konkrétne do Silver Dollar City v Branson, Missouri. Time Traveler je špeciálna horská dráha, keďže má otočné vozíky a spustenie lineárneho synchrónneho motora. Zo stanice vychádza pod 90-stupňovým uhlom a to všetko hore nohami absolvujete trikrát. Jej názov je príznačný, pretože, keď absolvujete jazdu a vystúpite, bude sa vám tak točiť hlava, že nebudete vedieť, v ktorej dekáde sa nachádzate. Time Traveler postavil v roku 2018 Mack Rides a bol jediným modelom extrémne točivej dráhy na svete až do septembra 2021, kedy bol v Belgicku vyrobený ďalší model tohto typu, známy ako Ride to Happiness. Ako už bolo povedané, Time Traveler získal nadšené recenzie od svojich amerických fanúšikov pre bizarný pocit točenia a závratné sily, ktoré ponúka.

Lost Coaster

Drevená dráha sa nachádza v zábavnom parku Indiana Beach v USA a postavila ju spoločnosť Custom Coasters International. Namiesto bežných vláčikov má plne uzavreté vozíky. Návštevníci sedia zatvorení vo vozňoch oproti sebe a chaoticky jazdia po umelej hore postavenej nad jazerom Schafer. Okrem „normálnej“ jazdy známej ako Superstition Mountain sa manažér parku v roku 2002 rozhodol do útrob hory umiestniť ďalšiu dráhu, takže adrenalínoví nadšenci si môžu užiť kompaktnú jazdu v uzavretej dráhe.

Orphan Rocker

Táto horská dráha nie je v prevádzke a ani ju oficiálne pre verejnosť nikdy neotvorili. Mnoho vecí robí horskú dráhu z roku 1988 zvláštnou, jednou z nich je malebný výhľad na okraj 700-metrového útesu v horách juhovýchodnej Austrálie neďaleko Sidney. Ďalším zvláštnym prvkom sú sedadlá, ktoré sa otáčajú dopredu a dozadu, keď dosiahnu vrchol jazdy. Zvláštnou vecou je i názov, dráhu postavili blízko hory s názvom Orphan Rock. Posledným zaujímavým detailom v krátkodobej histórii Orphan Rock je, že celú dráhu postavili a navrhli samotní zamestnanci Scenic World; parku, v ktorom sa nachádza Orphan Rocker, hoci väčšinu dráh stavajú etablovaní výrobcovia. Dôvod, prečo dráhu neotvorili pre verejnosť je pravdepodobne ten, že testy ukázali, že jazda by bola príliš drsná alebo nekonzistentná. A hoci ju nikdy nesprevádzkovali, na horskej dráhe pracovali až do roku 2004. Park sa nakoniec vzdal myšlienky dráhu spustiť a v roku 2017 začal s jej demoláciou.

Tower of Terror

Horskú dráhu postavili v Gold Reef City v Juhoafrickej republike v roku 2001 a vyzerá ako váš štandardný model Dive Coaster, čo je typ horskej dráhy, ktorá vás na niekoľko sekúnd udrží na mieste, kým vás vrhne dolu o 90 stupňov. Čo je však na Tower of Terror jedinečné, je to, že pád sa odohráva v autentickej šachte na zlato. Konštrukciu skutočne odstránili a premiestnená zo starej zlatej bane asi päť kilometrov odtiaľ, než ju použili ako podporu pre túto jazdu. Nielen to, ale namiesto bežného reťazového výťahu sa v banskej šachte nachádza aj jeden kus koľaje, ktorá vedie výťahom. Aby sme dokončili zvláštnosť, táto jazda ani neklesne priamo nadol; pri svojom 90-stupňovom poklese sa trochu skrúti, aby sa vyrovnal pod miernym uhlom, čím sa jazdci zažijú preťaženie najmenej 6 G – tak to tvrdí park!