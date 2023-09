Oči väčšie ako mozog

Pštros je najväčší vták na svete a má tiež jedny z najväčších očí v živočíšnej ríši. V skutočnosti sú väčšie ako mozog! Keď si vezmete, že každé oko meria v priemere asi päť centimetrov, v malej pštrosej hlave potom naozaj nezostáva veľa priestoru pre mozog. Dôvod tejto neúmernosti spočíva v evolučnom vývoji. Pre pštrosa je kvalitný zrak pre pržitie rozhodujúci. S nezvyčajne vysokým počtom fotoreceptorových buniek v očných buľvách, ktoré posielajú obrázky do malých mozgov, môže pštros zreteľne vidieť predátora z veľmi veľkej diaľky. A potom prichádza na rad ďalšia evolučná vymoženosť - jeho dlhé a silné nohy, ktorými dokáže šprintovať a ujsť z nebezpečnej situácie, keďže nedokáže lietať.

Zlomené kosti

Zamysleli ste sa niekedy nad otázkou, či si zvieratá vo voľnej prírode zlámu kosti? Ak sa to stane človeku dostane sadru alebo ortézu a o pár týždňov je fit. Keďže zvieratá bežne skáču, prenasledujú korisť, utekajú pred predátormi či šplhajú, nevyhnutne sa pri tom zrania. Takže nie je prekvapujúce dozvedieť sa, že vysoký podiel voľne žijúcich zvierat počas života trpí zlomeninami. Tipnite si, ktoré zviera zažije najviac zlomenín? Ak si myslíte, že antilopy, žirafy alebo iné šprintujúce zvieratá, mýlite sa. Správna odpoveď znie – orangutany. Podľa vedcov má najmenej 50 percent dospelých orangutanov niekde v tele jednu alebo hneď niekoľko zlomenín kostí. Ich problémom je, že často spadnú zo stromov a spôsobia si zlomeniny. Napriek tomu sú agilné, silné a zdatné v skákaní či lezení a tieto činnosti dokážu vykonávať napriek bolesti.

Leňochody sú vo všetkom pomalé

Leňochody sú známe tým, že na všetko majú more času. Pomaly lezú, pomaly sa pohybujú a dokonca majú spomalené trávenie. Pre porovnanie, priemerný človek zvyčajne strávi každé jedlo zhruba za 12 až 24 hodín. Ale leňochody, tie majú čas! Priemernému jedincovi trvá viac ako dva týždne, kým úplne strávi jedlo. A v najextrémnejšom prípade to trvá aj 30 dní! Dôvod je evolučný. Pre leňochody je zostup z korún stromov nebezpečný. Potrebujú zostať vysoko na stromoch, aby boli v bezpečí pred predátormi. Ich trávenie sa preto spomalí, aby nemuseli často chodiť na záchod. Veľkú potrebu vykonávajú v priemere raz týždenne a pri tejto činnosti stratia až tretinu telesnej hmotnosti. Potom opäť vylezú na strom, aby sa dosýta najedli a jedlo pomaly trávili.

Nielen slony nevedia skákať

Vedeli ste že slony sú jediné cicavce, ktoré nemôžu skákať? Aspoň to tvrdia rôzne internetové články. Sú vraj príliš ťažké a kvôli objemným telám nedokážu zdvihnúť o zeme všetky štyri nohy naraz. V skutočnosti veľa cicavcov nemôže skákať, sú to napríklad nosorožce alebo hrochy. Rozdiel medzi nimi a slonmi je iba ten, že nosorožce i hrochy dostanú všetky štyri nohy nad zem v jednom okamihu, keď bežia maximálnou rýchlosťou. Ale podskočiť nedokážu.

Žirafy vraj nie sú nemé

Žirafa majú hrtan ako každý iný cicavec na Zemi, ale nepoužíva ho na vydávanie rozoznateľných zvukov. Po celé desaťročia vedci predpokladali, že je to kvôli dlhej, úzkej priedušnici a relatívne malej pľúcnej kapacite. Táto teória platila až do roku 2015, keď prišli vedci s prelomovým objavom. Žirafy vraj „rozprávajú“, ale vlastným špecifickým spôsobom. Namiesto toho, aby využívali prúdenie vzduchu na rozvibrovanie hlasiviek ako iné zvieratá či ľudia, vydávajú vysokofrekvenčný hukot. Podobný zvuk produkuje okapi, ich blízky príbuzný druh. Frekvencia tohto zvuku je príliš nízka, aby ju ľudia dokázali počuť. Biológovia preto museli v ZOO nastaviť špeciálne zariadenie na záznam zvuku a stráviť nespočetné hodiny analýzou stoviek hodín pások. Výsledkom ich snahy je zistenie, že žirafy medzi sebou komunikujú, iba na to nepoužívajú hlasivky.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 21. septembra 2023.