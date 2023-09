×

Zaujímavosti Sezóna tekvice sa blíži, ako prospieva mužskému telu?

Tekvicu poznáme obvykle zo ženského stravovania. Ale stop, páni, tekvicové rizoto, placky či pečené kúsky by ste si mali dopriať aj vy. Je to v záujme zdravia aj dobrej sexuálnej výkonnosti. Pretože tekvica vám dá do žíl zdravie aj sexuálny apetít.