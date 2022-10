V americkom štáte Oregon polícia rieši prípad zločinca, ktorý bez zjavného dôvodu vypílil už asi 700 stromov. Špeciálna jednotka zostavená z policajtov a štátnych ochrancov prírody po ňom pátra viac než rok, no zatiaľ márne. Vie sa len to, že pracuje s ručnou pílou a pôsobí na predmestí mesta Portland.

„Keď sa dotyčnému náhodou zasekne plát pílky v kmeni, nechá ho tam a má v zásobe ďalší, ktorým pokračuje. Je to odhodlaný jedinec, ktorého musíme čo najskôr chytiť,“ posťažoval sa v jednom z rozhovorov šéf miestnej polície. „Niektoré kmene sú pritom dosť hrubé, ich prepílenie môže trvať aj desať minút a páchateľ si musí byť istý, že ho pri čine nik nevyruší. Nevylučujeme, že má komplicov, ktorí strážia prístupové cesty.“

Jack Drevorubač sa svojej zvrátenej zábavke venuje prinajmenšom od augusta 2021, napriek tomu je pre políciu nedolapiteľný. Za obeť mu padlo už najmenej 700 zdravých stromov, pričom ich drevo dotyčný nijak nevyužíva. Jednoducho strom spíli a nechá ho tak.

Portlandské úrady už na zločinca nastražili skryté kamery, tie však zatiaľ nikoho pri čine neodhalili. Zaujímavý je aj fakt, že páchateľ zjavne nemá pre svoje činy žiaden dôvod, stromy si vyberá náhodne a drevo nekradne.

Policajti zatiaľ presne nevyčíslili počet krikov, ktoré muž zdevastoval, no už teraz sa vie, že spôsobil škody za tisíce dolárov. Navyše je čoraz odvážnejší a púšťa sa do starších a hrubších stromov. Bude zrejme zaujímavé sledovať, či sa páchateľa týchto bizarných a hlúpych zločinov podarí dolapiť. Vcelku by nás zaujímal jeho motív.