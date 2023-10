Ako píše Autobild, odkladanie výmeny vodičského preukazu na poslednú chvíľu sa nemusí vyplatiť. Ako to už chodí, nemusíte to byť iba vy, kto sa spoľahne na posledný termín a čakacie lehoty sa tým môžu predĺžiť. Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke informuje, že vodičským oprávneniam, ktoré boli vydávané do 30.4.2004 vyprší platnosť 31.12.2023.

Končiaci vodičský preukaz, zadná strana. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Preukazy, ktoré boli vydávané od 1.5.2004 do 18.1.2013 sa tiež chýlia ku koncu platnosti, ale ten nastane až v roku 2032. Správne poplatky za vydanie dokladu prestavujú 6,50 eura pri lehote do 30 dní. Za urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní zaplatíte 26 eur. Starý vodičský preukaz po vydaní nového odovzdáte polícii.