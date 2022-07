Výsledkom pátrania bolo dolapenie sériového vraha, známeho ako Rostovský rozparovač, Mäsiar z Rostova, Šialená šelma či Zabijak X. Zoznámte sa s Andrejom Čikatilom, ktorý zabil vyše 50 ľudí.

Jeho prvá vražda viedla k poprave nevinného muža

V roku 1971, po získaní vysokoškolského titulu, sa Čikatilo zamestnal ako učiteľ. O prácu však rýchlo prišiel, lebo rodičia sa sťažovali, že sexuálne obťažuje ich deti. A tak začal Čikatilo „loviť“ svoje obete na vlakových a autobusových staniciach v Rostove na Done, kam denne prichádzali mladí ľudia za prácou. 22. decembra 1978 zavraždil svoju prvú obeť, deväťročnú Lenu Zakotnovú. Vylákal ju do kôlne, kde na ňu ejakuloval a nožom jej rozsekol brucho. Jeden svedok videl Čikatila s dievčaťom krátko pred jej zmiznutím, ale jeho manželka mu poskytla také silné alibi, že ho polícia ako podozrivého vylúčila. Namiesto toho zatkla Alexandra Kravčenka, ktorého už v minulosti odsúdili za znásilnenie, a ten sa po brutálnom výsluchu pod nátlakom k činu priznal. Za vraždu dostal trest smrti.

Obete zmrzačil tým najstrašnejším spôsobom

Chikatilo v rokoch 1978 až 1990 zavraždil a zmrzačil 56 obetí. Odsúdili ho za 52 vrážd. Svoje obete zvyčajne vylákal do neďalekého lesa, kde ich zviazal povrazom a opakovane bodal nožom. Do úst im napchal blato, aby nemohli kričať. Z tiel si odrezával mäso, ktoré jedol a pil aj ľudskú krv. Čikatilo bol organizovaný sériový vrah, ktorý pochovával telá ďaleko od miesta vrážd. Obete mali často vydlabané oči, pretože Čikatili veril starej ruskej povere, že oči uchovávajú snímku toho posledného, ​​čo človek pred smrťou vidí. Neskôr zistil, že to nie je pravda a prestal oči odstraňovať. Mnohým z obetí odrezal genitálie, ktoré im následne vložil do úst.

Jeho hnev pochádzal zo sexuálnej dysfunkcie

Chikatilo bol sériový vrah a deviant, ktorý sa sexuálne vzrušil tým, že do obetí bodal nožom. Neskôr psychiatrom povedal, že skúsenosť s „rezaním“ obetí ho vždy priviedla k orgazmu, preto cítil nutkanie v tom pokračovať. Trpel celoživotnou erektilnou dysfunkciou, ktorá ho frustrovala mnoho rokov, kým sa jeho vnútorný hnev nakoniec pretavil do brutálneho vraždenia. Čikatilo povedal: „To, čo som robil, nebolo pre sexuálne potešenie. Skôr mi to prinieslo pokoj na duši.“

V kufríku si nosil vlastnú vraždiacu súpravu

13. septembra 1984 si Čikatila ako podozrivého prvýkrát všimli policajti na autobusovej stanici v Rostove. Uvideli muža, ako sa približuje k ženám a sexuálne sa o ne obtiera. Čikatilo sa v tom čase vydával za cestujúceho obchodníka s kufríkom, v ktorom si nosil nôž, téglik s vazelínou, lano a špinavý uterák. Jeho opis sa zhodoval s mnohými svedeckými výpoveďami, preto ho zatkli. Lenže polícia nesprávne identifikovala jeho krvnú skupinu a vyškrtla ho zo zoznamu podozrivých. Bola to obrovská chyba, ktorá stála mnoho ďalších nevinných životov.

Koniec vďaka pozornému policajtovi

Počas Čikatilovho 12-ročného vražedného besnenia sovietska polícia nedokázala efektívne pátrať po sériovom vrahovi, pretože sériová vražda sa v ideálnej komunistickej spoločnosti nepovažovala za realitu. Nakoniec, vďaka pozornému policajtovi sa podarilo vraha dolapiť. 19. novembra 1990 si policajt hliadkujúci na vlakovej stanici všimol ako sa Čikatilo na ceste z lesa zastavil, aby si očistil topánky a kabát v mláke. Všimol si tiež krvavú škvrnu na líci a hlbokú reznú ranu na jeho prste. Nasledujúci deň ho vypátrali a predviedli na výsluch. Po hodinách vypočúvania sa Čikatilo priznal k 36 známym vraždám a opísal 17 ďalších, o ktorých polícia nevedela.

Počas procesu ho držali v klietke

Na súde si 56-ročný Čikatilo vypočul jednoznačné dôkazy. Počas procesu ho držali v zamknutej železnej klietke, ktorá ho mala udržať v bezpečí pred príbuznými obetí, ktorí sa chceli pomstiť. Napríklad, Paulina Išutina, ktorej Čikatilo zabil 20-ročnú dcéru, povedala: „Načo sa súdime? Dajte mi ho, aby som ho mohla roztrhať. Vypichla by som mu oči a rozrezala ho. Urobila by som mu všetko, čo on urobil mojej dcére. Moja dcéra mala 46 rán nožom, vyrezal jej lono. Prečo to urobil? Ako mohol niekomu tak ublížiť?“ 15. októbra 1992 Čikatila uznali vinným z 52 vrážd a odsúdili ho na smrť za každú z nich. 14. februára 1994 ho popravili výstrelom do zátylku.