Pred pár dňami začali po sociálnych sieťach kolovať priam neuveriteľné fotografie z britského obchodu Waitrose. V podstate na nich nebolo nič nezvyčajné, len bežné jesenné lístie v igelitovom obale. Zarážajúca však bola cenovka. Za listy „naaranžované“ do tvaru kytice pýtal obchod šesť libier, čo je v prepočte asi šesť eur.

Vzhľadom na to, že v nasledujúcich mesiacoch sa budú po uliciach povaľovať haldy lístia, išlo zo strany obchodu o naozaj čudný krok. Je síce pochopiteľné, že mnohí ľudia chcú mať doma dekoráciu spojenú s jeseňou, ale prečo si predajca myslel, že za niečo podobné budú zákazníci ochotní platiť, je záhadou.

Komentujúci na sociálnych sieťach začali ihneď uverejňovať svoje ponuky. Niekto ponúkal vrece lístia za desať centov, iný cenu v obchode Waitrose len o kúsok podliezol. Názor všetkých bola ale totožný: predávať jesenné lístie je jednoducho hlúposť. „Také čosi sa dá vymyslieť len na pondelkovej rannej porade,“ žartoval jeden z komentujúcich.

Obchod propagoval tento produkt slovami: „Prineste si dnu kúsok prírody.“ Nuž, to predsa môže človek spraviť jednoducho tak, že vonku pozbiera lístie, no nie? Navyše je to zdarma. To ale nie je všetko. Popis ďalej pokračoval slovami: „Listy máme od profesionálnych pestovateľov a počas prepravy do nášho obchodu sme sa k nim správali jemne, takže majú prvotriednu kvalitu.“

Napriek množstvu negatívnych reakcií sa obchod bránil tým, že zákazníci podobný produkt jednoducho požadovali. Koľko podobných „kytíc“ sa predalo však obchod nešpecifikoval. Asi preto, že nešlo o bestseller, hoci v dnešnej dobe by sme sa nečudovali, keby šlo jesenné lístie po šesť eur na dračku.