Pytón v záchode

Dokázal sa schovať vo vode záchodovej misy. A keď pytón uhryzne mužský penis, už ho nepustí. Keď v roku 2016 Atthaporn Boonmakchuay sedel na záchode, pocítil ostré uhryznutie na konci svojho penisu. Pozrel sa dolu a medzi svojimi nohami mal 3,4 metra dlhého pytóna, ktorý sa práve zahryzol do jeho skromnejšieho hadíka. Atthaporn kričal na svoju ženu, aby zavolala pomoc. Nešťastníka previezli do nemocnice a úplne sa zotavil. Po príchode záchrannej služby bol však had ešte zakliesnený na toalete. Záchod bolo potrebné rozbiť kladivami, aby sa had dostal von.

Hry o záchodové tróny

Jaromír, vojvoda z Čiech, mal celkom vzrušujúci život. Postavil sa jednému zo svojich bratov, ktorý bol kráľom, a pre svoju zradu bol vykastrovaný a vyhnaný zo svojho panstva. Neskôr bol Jaromír pre ďalšie problémy dokonca oslepený. Netrpel však dlho. Smrť si ho nakoniec našla v momente, keď sedel na záchode. Vrah s kopijou ho prebodol cez brucho a nechal Jaromíra vykrvácať na podlahe kúpeľne. Záchod a kúpeľňa totiž patrili v minulosti k miestam, kde aj panovníci chodili sami, a tak predstavovali dokonalý priestor na zabitie.

Spoločenská udalosť

Dnes je chodenie na toaletu dosť osamelou činnosťou. Pokiaľ sa v kabíne nedeje niečo vzrušujúce, pravdepodobne ste na tróne sami. Aj keď ženy dodnes chodia na WC v skupinkách, v minulosti mali podobné zvyky aj muži. Rímske toalety často obsahovali dlhé lavice s vyrezanými otvormi. Ľudia používajúci tieto zariadenia boli natlačení na seba a vykonávali potreby. V Knihe sudcov v Biblii je príbeh, ktorý však ukazuje, aké nebezpečné môže byť spoločné chodenie na toaletu. Ľavák menom Ehud si pripevnil meč na stehno a pred návštevou kráľa si ho schoval pod šaty, aby ho zabil. To sa mu aj podarilo, pretože sa s ním vybral na toaletu. Útočník mohol dokonca aj v pokoji odísť. Sluhovia totiž kráľa nekontrolovali, pretože predpokladali, že len dlho používa toaletu a zarozprával sa, ako to bolo u neho bežné.

Elektrický záchod namiesto kresla

V roku 1978 bol Michael Anderson Godwin odsúdený na elektrické kreslo za vraždu a sexuálne napadnutie. Godwin sa vyhýbal rozsudku, no nakoniec si ho elektrina našla na záchode. Vo väzení pozeral televíziu a používal slúchadlá. Pritom sedel na svojej kovovej toalete. Predpokladá sa, že slúchadlá mali problém s napätím, pretože Godwin začal hrýzť kábel, ktorý ich spájal s televízorom a len čo sa jeho zuby dotkli drôtov, bol zasiahnutý elektrickým prúdom. Godwin zomrel na následky zranení a smrť vyhodnotili ako bizarnú nehodu na záchode.

Výbuch na toalete

Ak niekto povie, že ste zažili v kúpeľni výbuch, zrejme naráža na štýl vášho účesu. No výbuch v intímnej miestnosti nie je ničím neobvyklým. V jednom prípade úder blesku zapálil metán pod záchodom a odpálil ho. V roku 2018 zas spoločnosť Flushmate, ktorá vyrába vysokotlakové systémy určené na zníženie spotreby vody počas splachovania, mala problém. Milióny záchodov musela stiahnuť. Príčina? Jednotky vďaka nesprávne nastavenému tlaku často doslova explodovali.