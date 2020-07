Lichotenie a nepravdivé tvrdenia

Najčastejšou snahou jasnovidcov je udržať si vás ako klientov, teda potenciálny zdroj príjmov. Jedným zo spôsobov ako to robia je používanie lichotivých a zároveň nepravdivých a neoveriteľných tvrdení. „Máte veľmi zaujímavú auru. Chcel by som urobiť hĺbkové poznanie všetkého, čo skrýva.“ Tieto vety vám polichotia a navnadia vás na ďalšie stretnutia.

V predchádzajúcom živote ste boli slávnym človekom

Falošní jasnovidci vám povedia, že v minulosti ste boli slávnym človekom, napríklad Kleopatrou, Lincolnom, Alexandrom Veľkým alebo trebárs Helenou z Tróje. Aj keď to môže znieť zábavne, pútavo a zaujímavo, je to lož. S najväčšou pravdepodobnosťou „jasnovidec“ povedal to isté najmenej päťdesiatim ďalším klientom. Preto si dajte pozor na akékoľvek vyjadrenia, že ste boli dôležitým človekom v minulom živote. Je to manipulatívna technika využívajúca lichotenie, aby jasnovidec udržal váš záujem, a aby z vás mohol dostať viac peňazí.

Poskytujú vám informácie, ktoré platia pre každého

Veta typu: „Vidím, že ste nedávno utrpeli stratu,“ platí naozaj pre každého. Takmer každý z nás zažil nejakú stratu, či už ide o peniaze, milovanú osobu, najlepšieho priateľa alebo domáceho maznáčika. Toto tvrdenie je také vágne, že sa môže vzťahovať na kohokoľvek a čokoľvek a u vás vyvolá dojem, že vám jasnovidec hovorí z duše. Poskytovanie všeobecných a vágnych informácií je skvelá taktika. Spočíva v tom, že skočíte na návnadu a poviete si, že je to o vás, lebo naozaj ste zažili v poslednej dobe stratu.

Spojenie negatívnej situácie s emocionálne pozitívnym nábojom

V najlepšom záujme každého jasnovidca je povedať vám väčšinou pozitívne informácie. Keby mal pre vás iba zlé správy, predsa nebudete jeho služby ďalej využívať. Preto vám „hodí“ pár negatívnych tvrdení medzi tie pozitívne, aby jeho „predpovede“ pôsobili dôveryhodne. Do jednej vety ukryje negatívny aj pozitívny odkaz. Napríklad: „Nedávno ste stratili objekt, ktorý je pre vás veľmi dôležitý.“ Možno ste pred mesiacom stratili kľúče od auta, okuliare alebo čokoľvek iné. Opäť ide o vágny výrok, v ktorom jasnovidec spája stratu, ale aj emocionálny náboj niečoho, čo je pre vás dôležité. Práve takto vás namotá na pocit, ako veľa o vás vie, na čom všetkom vám záleží.

Vzbudzovanie strachu

Pri osobnom stretnutí veštci - podvodníci často pôsobia mimoriadne sebavedomo. Ohúria vás vystupovaním a vzhľadom, dajú si záležať na tom, aby pôsobili vierohodne. Obľúbeným trikom je vyvolanie strachu - prvé slová, ktoré vyjdú z ich úst, budú výstrahou alebo predpoveďou nejakého problému. „Máte v živote človeka, ktorý vám chce ublížiť, mám pocit, že sa mu to darí,“ alebo: „Ach, sú vaše kolená v poriadku? Dávajte si pozor.“ Aj tak môže vyzerať podozrivá veta na privítanie, ktorou chce vyvolať rešpekt a pocit, že už na prvý pohľad vie, čo vás trápi.

Vyhľadajú si o vás informácie online

Falošní veštci si vás preklepnú na sociálnych sieťach, aby sa o vás dozvedeli čo najviac. V súčasnosti je takmer každý človek online, takže zisťovanie osobných údajov nie je také ťažké. Mnohé z týchto informácií potom používajú pri rozhovore Zakryjú ich do iných viet a slov a vy sa nestačíte čudovať, odkiaľ to všetko o vás vedia? Stačilo by si iba pamätať, čo všetko ste o sebe na sociálnych sieťach vyzradili. Lenže to si málokto pamätá, s čím títo „odborníci“ rátajú.

Falošné recenzie

Veštci či jasnovidci potrebujú dobrú reklamu. Pri vyhľadávaní správneho človeka, ktorý vám prezradí čosi o vašej budúcnosti, zavítate neraz na internet. Nie je nič zvláštne, že napokon vás presvedčia pozitívne hodnotenia a komentáre od ľudí, ktorí veštca navštívili, i keď o ich pravosti nemáte žiadny dôkaz. Ak chcete rozoznať falošné recenzie, dajte si pozor hlavne na podobné formulácie textu a štýl písania, krátke časové obdobie, za ktoré boli recenzie pridané a samé pozitívne skúsenosti. Nenechajte sa nachytať!