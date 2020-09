Les Horribles Cernettes v preklade znamená „Strašné dievčatá z CERN-u“. To už vám možno čosi hovorí, CERN je totiž výskumný ústav, kde internet vznikol. Niet divu, že práve tu vznikla satirická kapela, ktorej fotka sa ako prvá ocitla na webe.

Les Horribles Cernettes spievali o naozaj zvláštnych veciach: antihmote, urýchľovačoch častíc, Higgsovom bozóne či kozmickom žiarení. Vznikli v roku 1992, keď grafickú dizajnérku Michele de Gennarovú unavilo čakať na frajera, ktorý pracoval v CERN-e ako fyzik. Keďže boli obaja zamestnaní v rovnakej inštitúcii, Michele sa rozhodla vystúpiť na festivale, ktorý sa konal v CERN-e, aby upútala priateľovu pozornosť. Spievala na pódiu o dlhých osamelých nociach, pričom jedna kamarátka jej napísala text a ďalšie s ňou vystupovali ako Les Horribles Cernettes.

Text ich prvej piesne s názvom Urýchľovač by sa dal voľne preložiť takto:

„Dala som ti zlatý prsteň na znak lásky.

Ty si ho namontoval do dosky plošných spojov

aby si zastavil únik napätia z kolektora.

Strkáš moje city do detektora,

netráviš so mnou noci,

ale ani s inými ženami.

Miluješ len svoj urýchľovač,

svoj urýchľovač.“

Vystúpenie kapely malo úspech a vynálezca internetu Tim Berners-Lee ním bol nadšený. Požiadal jednu z členiek kapely o pár fotiek a zverejnil ich na informačnom systéme, ktorý nedávno vynašiel. Tak sa na World Wide Webe objavil vôbec prvý obrázok zverejnený prostredníctvom internetového prehliadača.

Sláva Les Horribles Cernettes postupne rástla a objavili sa na viacerých fyzikálnych konferenciách aj na svetovej výstave Expo v roku 1992 v Seville. V pozmenenej zostave hrajú už takmer 30 rokov. Mimochodom, skratka Les Horribles Cernettes je LHC. Nie náhodou sa rovnako označuje aj Large Hadron Collider, teda Veľký hadrónový urýchľovač.