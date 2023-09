Bioenergia húb

Už ste niekedy počuli o hubách, ktoré doslova žiaria? Niektoré druhy húb sú ako malé prírodné továrne na biopalivá. Majú úžasný „talent“ na rozklad rastlín, dreva a iných organických materiálov. Pri tomto procese dokážu produkovať biopalivá, ktoré sú oveľa priateľskejšie k planéte než ropa a plyn. Robia to tak, že sa živia organickým materiálom a „vypľúvajú“ biopalivá ako vedľajší produkt. Vyzerá to tak, že v najbližšej dobe budeme môcť znížiť našu závislosť od fosílnych palív, čo je veľká výhra pre životné prostredie.

Osmotická sila

V miestach, kde sa rieky vlievajú do oceánu vzniká prechodová zóna, kde sa sladká voda mieša so slanou. A toto miesto je doslova zlatou baňou energie! V dôsledku rozdielu v slanosti morskej a riečnej vody totiž dochádza k vzniku energie. Ide o tzv. osmotickú silu, resp. silu gradientu slanosti. Vedci prišli na to, ako energiu využiť pomocou špecializovaných membrán, ktoré umožňujú iónom pohybovať sa medzi slanou a sladkou vodou. Počas tohto pohybu ióny generujú elektrický prúd. Je to jedinečný a udržateľný spôsob generovania zelenej energie, keďže pri ňom nevznikajú žiadne skleníkové plyny. Samozrejme, existujú ešte výzvy, ako nájdenie správnych materiálov a zefektívnenie celého procesu, ale výskumníci sú už teraz nadšení potenciálom tejto energie.

Termofotovoltaika

Už vieme, čo dokážu solárne panely, ale predstavte si, že by produkovali energiu aj po západe slnka. A tak prichádza na scénu - termofotovoltaika. Termofotovoltaika je technológia, ktorá využíva premenu tepla na svetlo a následne na energiu prostredníctvom inteligentných solárnych článkov. Fungujú aj bez toho, aby potrebovali slnečné lúče, pretože obsahujú žiarič, ktorý teplo pohltí a následne ho vyžaruje na fotovoltaický článok.

Gravitačné batérie

Ako čo najlepšie využiť prebytočnú energiu? Bola by škoda ňou plytvať, preto vznikli tzv. gravitačné batérie, ktoré ju dokážu uchovať. Vychádzajú z jednoduchého princípu gravitácie, na akom fungujú aj prečerpávacie vodné elektrárne. Pri nadbytku elektriny sa obrovské a ťažké závažie posúva vyššie a keď je energie nedostatok, závažie sa spustí nadol a poháňa generátory, ktoré vyrábajú elektrinu.

Bio-elektrochemické systémy

Znie to ako zo sci-fi filmu, ale odpadové vody teraz dokážu vyčistiť bio-elektrochemické systémy. Tieto šikovné zariadenia fungujú vďaka drobným bytostiam - mikróbom. Mikróby konzumujú organické odpadky v odpadových vodách a zároveň vyrábajú elektrinu! Tieto systémy sú ako ekologické elektrárne. Nielenže znižujú znečistenie vody, čo je skvelé pre životné prostredie, ale zároveň vyrábajú elektrickú energiu.