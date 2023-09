Vodík z odpadu

Vedeli ste, že vodík je palivom budúcnosti, pretože z ekologického hľadiska je najčistejším palivom s najvyšším energetickým obsahom? Najlepšie však je, že ho dokážeme vyrobiť z odpadu! Výskumníci z Kráľovskej chemickej spoločnosti už hľadajú spôsoby, ako premeniť na vodík plasty a odpadové vody. Plastové fľaše, dokonca aj odpadové vody v sebe môžu ukrývať zdroj vodíka a mohli by prispieť k výrobe paliva budúcnosti. Celý proces rapídne znižuje množstvo odpadu a dáva zbohom emisiám skleníkových plynov.

Uhlíkovo negatívny betón

Betón slúžiaci na stavbu ciest a budov je veľkým problémom kvôli emisiám. Najproblematickejšia je výroba cementu, pri ktorej dochádza k uvoľňovaniu oxidu uhličitého do vzduchu. Výskumníci však vyvinuli uhlíkovo negatívny betón a tvrdia, že onedlho budú firmy vyrábať zelený cement, čo výrazne zníži emisie oxidu uhličitého. Nový typ betónu však toho dokáže oveľa viac. Uhlíkovo negatívny betón sa totiž správa ako uhlíková špongia, keď postupom času nasáva oxid uhličitý zo vzduchu, čím sa opäť priblížime k udržateľnejšej budúcnosti.

Zber vibračnej energie

Počuli ste niekedy o zbere vibračnej energie? Vedzte, že onedlho budú naše kroky a pohyby slúžiť nielen na to, aby sme sa presunuli z bodu A do bodu B, ale vznikne z nich elektrická energia. Zamyslite sa, ako váš mobilný telefón neustále „hladuje“ po nabíjaní. A teraz si predstavte, že by energiu získal z našich pohybov pri tanci alebo z krokov počas prechádzky. Išlo by o zber vibračnej energie. Proces zahŕňa zachytenie mechanických vibrácií pri prirodzenom pohybe človeka a premenu elektrónov na energiu. Znamená to menej vybitých batérií, menšiu potrebu samotných batérií a zdravšie prostredie.

Energia oceánskeho prúdu

Vedci označili svetové oceány za ložiská skrytej energie. Zdanlivo pokojné vody obsahujú obrovské množstvo kinetickej energie, práve vďaka oceánskym prúdom, ktoré sú ako veľké rieky tečúce pod hladinou oceánu. Výskumné spoločnosti už vyrábajú obrovské podvodné turbíny, ktoré dokážu využiť silu oceánskych prúdov a premeniť kinetickú energiu na elektrinu. Ich výhodou je, že na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov, ktoré majú problém dodávať energiu napríklad počas zamračených dní (solárne panely) alebo pokojného vetra (veterné turbíny), podvodné turbíny by fungovali neustále. Ponúkajú konzistentný a predvídateľný zdroj zelenej energie. Takže, aj keď nemôžeme kontrolovať príliv a odliv, určite sa môžeme zviezť na vlne ich energie.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 14. septembra 2023.