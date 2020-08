Rezervujte si miesto v nebi

Ako si zaistiť miesto v nebi? Jednoducho: kúpte si ho. Aj keď ste neveriaci, je dobré mať pripravený plán B. Táto služba funguje na princípe darčeka. Stačí zaplatiť 15 dolárov a dostanete certifikát pre priateľa, ktorý mu zabezpečí miesto v nebi. Zakladateľom sa biznis očividne vypláca a núdzou rozhodne netrpia

Skala ako domáce zviera

Toto nikdy nemôže fungovať, poviete si. Kto so zdravým rozumom by si kúpil skalu ako domáce zviera? Nuž, v USA pravdepodobne zdravý rozum absentuje, pretože od roku 1975 zarobil na tejto myšlienke Gary Dahl 15 miliónov dolárov. Naozaj nechápeme.

Deka s rukávmi

Tento produkt je populárny dokonca aj na Slovensku. Za svoj úspech vďačí tomu, že si jeho tvorcovia uvedomili, že ľuďom je pod dekou často zima na ruky. Preto prišli s konceptom deky s rukávmi a na počudovanie zožali ohromný úspech.

Jedlo namiesto kvetov

David Storke pracoval v pohrebnom ústave 27 rokov a neustále sa stretával s jednou vecou: ľudia trúchliacim darovávali kvety, ktoré potom aj tak končili na smetisku. Rozhodol sa teda, že bude možnosť poslať pozostalým jedlo. Samozrejme sa jeho biznisu darí a plní si svoj americký sen.

Šperky s ľudskými ostatkami

Zomrel vám blízky človek? Chcete si kus jeho tela nosiť so sebou všade? Riešenie je ľahké: dajte telo spopolniť, malé množstvo popola pošlite jednej z firiem, ktorá sa zaoberá výrobou medailónov s ľudskými ostatkami a hotovo.

Predaj zásnubných prsteňov

Tento biznis vôbec nie je nezvyčajný, poviete si. No, pravdupovediac, konkrétne tento áno. Zakladateľ firmy „Najprv áno, potom nie" bol vlastne jej prvým zákazníkom. Všetko začalo tak, že dal svojej partnerke prsteň a požiadal ju o roku. Súhlasila, no o tri mesiace si to rozmyslela. Muž chcel teda prsteň vrátiť, no v klenotníctve mu namiesto zaplatených desaťtisíc dolárov ponúkli len 3 500. Založil teda internetovú stránku, ktorá sa zaoberá čisto len výkupom použitých zásnubných prsteňov. A ponúka za ne 85 percent ich ceny, čo je veľmi slušné.

Zbavte sa hnevu

Boli ste niekedy taký naštvaný, že ste mali chuť niečo rozbiť? Práve pre vás je tu „Izba na vybitie hnevu". A to doslova na vybitie. Dostanete do rúk nástroj podľa vlastného uváženia a môžete v miestnosti rozbíjať veci. Poplatok? „Len" 25 eur za päť minút.