Jedlo pre väzňa má paralelu aj s Poslednou večerou Ježiša Krista. Od 18. storočia sa posledné jedlo väzňovi stalo humánnym gestom štátu pred popravou.

Gary Simmons Jr.

Gary Carl Simmons Jr. dostal trest smrti za vraždy v roku 1996. Spolu s kumpánom dlhoval drogovému kartelu 20-tisíc dolárov, preto k nemu poslali dvoch vymáhačov. Gary nemal peniaze, preto sa so spoludlžníkom rozhodli vymáhačov zabiť. Počas hádky postrelili prvého vymáhača, druhým vymáhačom bola žena, ktorú zviazali a zamkli v skrini. Neskôr sa ju rozhodli znásilniť a oznámili jej, že jej život závisí od toho, ako dobrý sexuálny výkon podá. Po krutom znásilnení sa vrátili k telu postreleného, rozštvrtili ho a pohodili za dom. Žene sa medzitým podarilo ujsť a od susedov zavolala políciu. Čo sa týka posledného jedla pre Garyho Simmonsa, objednal si niekoľko pokrmov. Išlo napríklad o najväčšiu pizzu, rýchle občerstvenie z McDonald's, hranolky, čipsy, zmrzlinu a jahodový kokteil. Asi nie je prekvapením, že nezvládol zjesť všetko.

Timothy McVeigh

Timothy McVeigh zostáva jedným z najhorších vrahov v americkej histórii. V roku 1995 sa zapojil do bombového útoku na budovu federálnej vlády v Oklahoma City. Bomba zdemolovala veľkú časť federálneho komplexu, pričom zahynulo 168 ľudí a stovky ďalších utrpeli vážne zranenia. Keď prišiel čas jeho trestu smrti, v galérii smrtiacej komory nebolo dosť miesta pre rodiny obetí, ktorí chceli byť svedkami jeho popravy. Väzenskí úradníci preto vytvorili videozáznam, aby ju mohli sledovať prostredníctvom televíznej obrazovky. Pokiaľ ide o McVeighovo posledné jedlo, bolo jednoduché. Odsúdený terorista si objednal kilogram zmrzliny s mätovými čokoládovými lupienkami, nič iné.

Ted Bundy

Ted Bundy patrí k najznámejším sériovým vrahom a trest smrti si „zaslúžil“ za niekoľko vrážd žien na celom území USA. Odsúdili ho za znásilnenie, nekrofíliu a tri desiatky vrážd. Keď v roku 1989 prišiel čas, aby konečne čelil elektrickému kreslu, celá krajina netrpezlivo čakala na jeho smrť. Na osudný deň však asi nebol pripravený Ted Bundy, lebo keď za ním prišli floridskí väzenskí dozorcovia s otázkou, či chce niečo špeciálne ako posledné jedlo, odmietol. A preto dostal na večeru to, čo každý iný väzeň, ktorý odmietol špeciálne jedlo. Stredne prepečený steak, vajcia, maslový toast, mlieko, džús a kávu. Bundy však z toho nezjedol ani jediné sústo.

Robert Alton Harris

Robert Alton Harris v lete 1978 spolu s bratom ukradli auto a následne uniesli dvoch dospievajúcich chlapcov, ktorých Harris chladnokrvne popravil. Podľa svedectva v súdnej sieni im povedal, aby „prestali plakať a zomreli ako muži“. Predtým tiež vylúpili banku. Keď ich nakoniec policajti zatkli, vyšlo najavo, že otcom jedného z chlapcov bol policajt, ktorý ich zatkol. Celé San Diego bolo znechutené ich terorom. Trest smrti vykonali v roku 1992 v štátnej väznici San Quentin. Posledné Harrisovo jedlo bolo veľkolepé, požiadal o 21 kúskov kuracích nugetiek z KFC, dve veľké pizze Domino's, misku zmrzliny, vrecúško želé fazule, šesť balení sódy a balíček cigariet Camel.

Bruno Richard Hauptmann

Bruno Richard Hauptmann bol nemecký prisťahovalec, ktorý prišiel do USA hľadať nový život. Namiesto toho ho obvinili z únosu a zabitia syna leteckej legendy a pilota Charlesa Lindbergha počas Veľkej hospodárskej krízy. Hauptmann trval na svojej nevine a mnohí ľudia v tom čase a aj dnes veria, že šlo o komplot. Avšak dôkazy na mieste činu svedčili o niečom inom, preto ho sudca odsúdil na trest smrti. Len niekoľko týždňov po vynesení rozsudku ho usadili do elektrického kresla v štátnej väznici v New Jersey v meste Trenton. V deň smrti dostal ako posledné jedlo pečené kurča, čerešne, hranolky, hrášok s maslom, olivy a zeler a kúsok koláča. Potom ho odviedli do elektrického kresla, kde opäť prehlásil svoju nevinu, avšak zvrat v prípade už nenastal.



