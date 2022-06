Backstreet Boys, Britney Spears a NSYNC ovládali rebríčky. Ale mnohé z najpopulárnejších piesní, ktoré zneli v rádiu, mali za sebou temné a pochmúrne príbehy. Toto je zoznam piesní, ktoré poznáte naspamäť, ale netušili ste, že vznikli počas hlbokého zúfalstva.

„Under the Bridge“, Red Hot Chilli Peppers

Druhý singel z albumu „Blood Sugar Sex Magik“ z roku 1991 sa umiestnil na druhom mieste v rebríčku Billboard Hot 100. „Under the Bridge“ je jednou z najznámejších a najobľúbenejších skladieb skupiny, ale jej chytľavá melódia môže ľahko zakryť bolesť za textom. Spevák Anthony Kiedis túto pieseň napísal po prekonaní závislosti na heroíne a kokaíne a pieseň napísal po dni skúšok, keď jeho kolegovia z kapely stále fajčili marihuanu. Jeho pocity osamelosti ho prinútili premýšľať o užívaní drog a temnejších dňoch, keď si ich kupoval pod mostom v L.A., hoci to bolo priamo uprostred územia gangu.

„No Rain“, Blind Melon

Chytľavá skladba, doplnená o ikonické video dievčaťa v kostýme včielky je plná šťastných vibrácií, však? Nie. Basgitarista Brad Smith napísal prelomový hit, no rozhodne nevychádzal zo šťastných chvíľ. Pieseň napísal na základe pohľadu svojej vtedajšej priateľky, ktorá trpela depresiami - cez deň spala a sťažovala sa, keď nepršalo. Po napísaní diela si Smith uvedomil, že to nebolo len o nej – zdieľal rovnaké pocity zúfalstva a kapele neboli cudzie ani depresie. Hlavný spevák Shannon Hood sa snažil vyrovnať so svojimi vlastnými démonmi a v roku 1995 zomrel na predávkovanie drogami.

„Zombie“, Cranberries

Írska rocková skupina Cranberries sa preslávila v roku 1994 svojím debutovým albumom Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? The Cranberries boli jedineční. Melancholický hlas hlavnej speváčky Dolores O’Riordanovej doplnený lilkami a jódlovaním, vyžaroval emócie a chytľavé melódie skupinu ľahko dostali do rebríčka Billboard Hot 100. Ich druhý štúdiový album No Need to Argue obsahoval hit „Zombie“. O’Riordanová napísala pieseň po bombovom útoku v Anglicku spojenom s IRA, ktorý v roku 1993 zabil dvoch malých chlapcov. Skupina dala jasne najavo, že chce, aby ich hudba znela nervózne a nahnevane, aby vyjadrila svoju frustráciu. Skreslené gitary a tvrdé bicie oslovili publikum, ktoré prežívalo grungeovú renesanciu. Pieseň sa rýchlo presadila a z albumu No Need to Argue sa stal najpredávanejší album skupiny.

„Don’t Speak“, No Doubt

V ska-punkovej kapele z Orange County sa predstavila Gwen Stefani ako platinová blondínka s červenými perami. V čase, keď v roku 1995 vyšiel album Tragic Kingdom, mala skupina na konte dva albumy, no ani jeden veľmi nezaujal. Možno preto, že Stefani mala obmedzenú úlohu v procese písania prvých dvoch albumov, no na treťom albume sa dostala do centra pozornosti. O svojom rozchode s basgitaristom Tonym Kanalom napísala skladbu „Don’t Speak“. Gwen sa za neho plánovala vydať, ale on jej nádeje zmaril, keď ukončil ich vzťah. Speváčka bola zničená a aby sa s rozchodom vyrovnala, napísala o ňom pieseň. Skladba o tom, ako veľmi ju rozchod bolel sa hrala znova a znova a vystrelila kapelu na výslnie.

„The Kids Aren’t Alright“, Offspring

Kalifornská punková kapela nebola nikdy známa tvrdým textami piesní. V skutočnosti ich značkou boli chytľavé riffy, bláznivé hudobné videá a satirický pohľad na americké predmestia. Piesňami ako „Why Don’t You Get a Job“ a „Pretty Fly (For a White Guy)“ chcela kapela pobaviť namiesto toho, aby zaujala stanovisko. To sa zmenilo, keď prišiel na rad ich tretí singel z albumu Americana z roku 1998. „The Kids Aren’t Alright“ je možno najbližšie k spoločenskej kritike. Zatiaľ čo ostatné piesne sú vtipné a odľahčené, „The Kids Aren’t Alright“ sa ponára do temnejšej stránky každodennej Ameriky. Napísal ju spevák Dexter Holland po návšteve rodného mesta, kde si všimol, že mnohí bývalí priatelia a známi trpia a prežívajú ťažké časy. Vyskytli sa samovraždy, drogová závislosť a strata zamestnania, ktoré sa nezhodovali so slnečnou budúcnosťou, o ktorej im každý hovoril, keď vyrastali. Holland chcel zdôrazniť túto ilúziu a ukázať, že deti skutočne bojujú, dokonca aj v Amerike.

„Alive“, Pearl Jam

Žiadny zoznam z 90. rokov nie je úplný bez zmienky o jednej z ikonických grungeových kapiel zo Seattlu. Pearl Jam boli známi v ich rodnom meste , no až keď vyšiel ich debutový album Ten v roku 1991, stali sa slávnymi. Vďaka emocionálnemu prejavu Eddieho Veddera sa Pearl Jam umiestňovali hit za hitom na vrchole rebríčkov. Debutový singel „Alive“ sa na prvý pohľad zdá takmer ako povznášajúca pieseň – kým sa neponoríte do textu. Pieseň, ktorú napísal Vedder, rozpráva príbeh mladého chlapca, ktorý zistí, že muž, ktorého považuje za otca, je nevlastný a jeho skutočný otec je mŕtvy. Pieseň založená na Vedderovom chaotickom detstve konfrontuje túto pravdu a to, ako sa s ňou Vedder snaží vysporiadať. Dnes Vedder hovorí, že význam piesne sa mierne zmenil. Chorus “I’m still alive” má pozitívny nádych – je to oslava – skutočne je stále nažive.