Giga Society

Ak vám niečo hovorí MESA, spoločnosť pre TOP ľudí s nadpriemerným intelektom a pokukujete po členstve, máme pre vás niečo omnoho atraktívnejšie. Giga Society posúva exkluzivitu na novú úroveň. Aby ste mohli byť členmi, musíte mať IQ v horných 0,0000001 percenta populácie. Je to zhromaždenie najbystrejších myslí sveta, skupina, ktorej sa darí riešiť tie najzložitejšie hádanky na svete. Spoločnosť bola založená v roku 1966 Paulom Cooijmansom, holandským psychológom známym svojou prácou v oblasti testovania inteligencie. Členstvo nielenže poskytuje prístup k sieti mimoriadnych mysliteľov, ale tiež otvára dvere exkluzívnym podujatiam a fóram, kde sa členovia zapájajú do diskusií, ktoré posúvajú hranice ľudského chápania.

Klub 33

Tento exkluzívny klub zasadený do Disney parkov po celom svete ponúka čarovnému kráľovstvu nádych luxusu. S obmedzeným počtom členských miest a značným ročným poplatkom ponúka Club 33 útočisko pre tých, ktorí hľadajú oddych od zhonu zábavných parkov. Toto jedinečné zariadenie vymyslel sám Walt Disney ako skrytú oázu pre VIP hostí. Za svojou nenápadnou fasádou Club 33 predstavuje elegantné útočisko, kde si členovia môžu dopriať skvelé jedlo a špeciálne akcie. A samozrejme pokoj svätý. Je to príležitosť zažiť kúzlo Disney. Členstvo navyše poskytuje prístup privilégiám parku, ako je zrýchlený prístup na jazdu a prehliadky zákulisia, čo umožňuje nadšencom ponoriť sa ešte hlbšie do sveta zábavy.

Beefsteak Club

Poctivý džentlmenský klub Anglicka. História týchto klubov má osobitné miesto v kulinárskej výstredností. Táto gastronomická spoločnosť sa zrodila v Londýne 18. storočia a je extravaganciou konzumácie. Beefsteak Club sa vracia do doby pôžitkárstva a radovánok. Rituály klubu presahujú gastronomické špeciality a zahŕňajú opekanie mäsa s pitím portského vína zo zvláštnych podlhovastých pohárov, čím sa do procesu pridáva hravý prvok. Toto jedinečné kulinárske útočisko odhaľuje dôležitosť tradície a exkluzivity.

Alfa klub

Tak trochu klub pre alfa samcov. Ide o každoročné stretnutie s koreňmi v roku 1913. Spája živú zmes politických vodcov, obchodných magnátov a celebrít, čím vzniká eklektická tapiséria osobností. Výnimočnosť klubu Alfalfa spočíva v jeho schopnosti ponúknuť vzácnu úľavu od ťažoby života a biznisu, čo umožňuje úspešným ľuďom zbaviť sa svojej formálnej osobnosti a vyžívať sa v spoločnej zábave.

Klub 300

V nemilosrdnom objatí Antarktídy leží stanica McMurdo, domov tohto odvážneho klubu, ktorý svojich členov láka na skúšku sily tým najneortodoxnejším spôsobom. Keď teploty klesnú na nepredstaviteľných -73 stupňov Celzia (-100 stupňov Fahrenheita), účastníci sa povyzliekajú a vydávajú sa na šprint okolo južného pólu. To nie je všetko. Následne z polárneho mrazu zavítajú rovno do objatia sauny, kde teploty stúpnu na 93 stupňov Celzia (200 stupňov Fahrenheita). Čo je prekonanie rozdielu teplotného rozdielu približne 300 stupňov Fahrenheita. ATakýto výkon si vyžaduje nervy z ocele a neukojiteľný smäd po dobrodružstve za hranicami komfortnej zóny. Pridali by ste sa do klubu?