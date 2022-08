Na našej stránke sme vám už predstavili viaceré nechutné parazity, ale asi žiaden z nich sa v desivosti nevyrovná parazitickému kôrovcovi menom Cymothoa exigua. V skratke sa dá jeho počínanie opísať takto: vnikne do tela ryby cez žiabre a napojí sa na ne. Tu dosiahne dospelosť a jeho pohlavie sa zmení zo samčieho na samičie.

Keď sa tento proces skončí, parazit sa začne presúvať zo žiabier do ústnej dutiny, kde sa mimoriadne silnými nohami prichytí na jazyk. Potom jazyk prehryzne a začne z neho vysávať krv. Cymothoa exigua má mimoriadny apetít. Jazyk postupne odumiera a napokon sa oddelí od tela ryby.

To však hostiteľa nezabije a pozoruhodné je, že parazit nahradí jazyk ako protéza. Znie to šialene, ale rybe to vlastne neublíži a môže sa jej dariť aj s náhradným „jazykom“. Cymothoa exigua je jediný známy tvor, ktorý dokáže nahradiť celý orgán hostiteľa a nezabiť ho pri tom.

Po odpadnutí jazyka sa Cymothoa exigua natrvalo pripojí ku koreňu jazyka a živí sa hlienmi a krvou, ktoré nájde v ústnej dutine. A tu sa aj rozmnožuje. Ak sa rybe dostane do žiabier nejaký samec, spozná, že v ústach už žije samica a vyberie sa k nej.

Cymothoa exigua je pomerne rozšíreným tvorom, vyskytuje sa v moriach od Kalifornie po Ekvádor a aj v niektorých častiach Atlantiku. Ich obľúbeným hostiteľom sú ryby z čeľade Lutjanidae, ale našli sa už aj u iných druhov rýb. Pre človeka nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo ale mohli by vás pohrýzť, ak by ste sa ich snažili od ryby odtrhnúť. Potom je tu však aj psychologické riziko. Veď si len skúste predstaviť, že si v obchode kúpite čerstvú rybu a tešíte sa, ako ju upečiete na grile. No a potom jej otvoríte ústa a vybafne na vás Cymothoa exigua. Slabšiu povahu to môže šokovať.