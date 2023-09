Ako píše Autobild, lietajúcemu autu AirCar, ktoré vyvinula slovenská spoločnosť Klein Vision, udelil Dopravný úrad SR osvedčenie o letovej spôsobilosti, čo by bol samozrejme významný krok smerom ku komerčnej výrobe. Po získaní typového osvedčenia by mohlo AirCar podľa Reného Molnára, riaditeľa odboru civilného letectva, vyrábať lietadlo na komerčné účely. Bohužiaľ, osud si to želal úplne inak.

Štefan Klein, zakladateľ spoločnosti, uviedol, že certifikácia AirCar je podľa neho oficiálnym a konečným potvrdením schopnosti spoločnosti navždy zmeniť cestovanie na stredne dlhé vzdialenosti. To však ešte netušil, čo nastane.

AirCar je poháňaný 1,6-litrovým motorom BMW a dokáže letieť rýchlosťou až 170 kilometrov za hodinu a prejsť tisíc kilometrov.

Premena z auta na lietadlo trvá menej ako tri minúty a je plne automatizovaná, vyžaduje si len jeden povel pomocou tlačidla.

AirCar absolvoval svoj prvý medzimestský let v júni 2021 a pred certifikáciou musel absolvovať 70 hodín letových testov s viac ako 200 vzletmi a pristátiami. Klein tiež viedol vývojový tím a bol skúšobným pilotom. Vozidlo potrebuje na vzlet dráhu dlhú len 300 metrov.

Vzostup a pád

Nakoniec tento veľmi nádejný a inovatívny projekt skončil. Spoločnosť to potvrdila v tlačovej správe vo februári tohto roku: „AeroMobil, ktorý sa posledných 12 rokov intenzívne zaoberal výskumom a vývojom v oblasti inovatívnych dopravných prostriedkov, je nútený ukončiť svoju činnosť, pretože sa mu nepodarilo získať od investorov dostatočné množstvo financií na pokračovanie vo výskumno-vývojových aktivitách,“ konštatovala spoločnosť v ich oficiálnom oznámení.