Miznúce bodky

Pozrite si túto mriežku s rovnomerne rozmiestnenými bodkami na čiernom pozadí. Keď sa do nej zapozeráte, stane sa niečo neuveriteľné - bodky zmiznú. Optická ilúzia, Hermannova mriežka, prezentuje, akým spôsobom spolupracujú oči a mozog. V očiach sú bunky, ktoré vnímajú kontrast. Keď zaostríte na jednu bodku, kontrast okolitých bodov sa zníži, takže „zmiznú“. Mozog sa v podstate snaží vyplniť medzery a vtedy nastane kúzlo. Ilúziu Hermannovej mriežky vedci používajú na štúdium vizuálneho spracovania v mozgu. Zistili, že kľúčovú úlohu pri vytváraní tejto ilúzie hrajú určité bunky vo vizuálnej kôre, ktoré sú zodpovedné za detekciu okrajov a hraníc objektov. Keď sa zameriate na bodku v mriežke, bunky sa aktivujú a v konečnom dôsledku zvyšujú ilúziu miznúcich bodiek.

Tancujúce hady

Priali ste si niekedy pozorovať hadí tanec bez strachu z uhryznutia? Táto optická ilúzia vás prinúti uveriť, že sledujete hady krútiace sa priamo pred vašimi očami. Ohromujúci obraz, známy ako rotujúci had, pozostáva zo zdanlivo rotujúcich hadov na statickom pozadí. V skutočnosti sa však farebné hady nehýbu! Všetko je vo vašej hlave. Ilúzia je ukážkovým príkladom toho, ako vzory a kontrasty dokážu oklamať náš mozog. Existujú rôzne podoby ilúzie, napríklad kolesá, ktoré sa otáčajú dozadu alebo stacionárne objekty, ktoré sa zdanlivo pohybujú. Podľa vedcov k tejto ilúzii dochádza, pretože naše mozgy sa zapájajú do detekcie pohybu. Keď sa stretnú so vzormi, ktoré napodobňujú pohyb, vyplnia medzery a vytvoria ilúziu pohybu.

Penroseov trojuholník

Predstavte si objekt, ktorý popiera zákony geometrie. Práve taký je Penroseov trojuholník. Táto optická ilúzia, známa aj ako tribar, predstavuje trojrozmerný trojuholník. Vyzerá, že v reálnom svete by nikdy nemohol existovať, keďže každý segment sa spája a vytvára nekonečnú slučku. Trojuholník vytvoril matematik Roger Penrose a je majstrovským dielom optického umenia. Fascinuje matematikov aj umelcov. Pozoruhodné je, že objekt môžete nakresliť na papier a pri pohľade z určitého uhla vyzerá hodnoverne. Keď však skúsite vytvoriť 3D objekt, narazíte na tehlovú stenu – vzdoruje fyzikálnym zákonom.

Amesova izba

Vitajte v Amesovej izbe. Táto ohromujúca optická ilúzia zobrazuje špeciálne postavenú miestnosť, ktorá narúša váš zmysel pre perspektívu. Pri pohľade do izby cez priezor vyzerá ako normálna obdĺžniková izba. Ale keď ľudia vstúpia, magicky menia veľkosť, rastú alebo sa zmenšujú v závislosti od ich polohy v miestnosti. Izba je šikovne navrhnutá so skreslenými uhlami a proporciami. Oklame mozog, aby vnímal trojrozmerný priestor, ktorý neexistuje. Nejde len o párty trik, ilúzia sa skutočne využíva vo filme a zábave. Filmári používajú optickú ilúziu na vytvorenie scén, v ktorých postavy menia veľkosť. Pamätáte si napríklad scény v Pánovi prsteňov, keď Gandalf a Frodo vyzerali, akoby mali diametrálne odlišnú výšku? Išlo o „kúzlo“ Amesovej izby...

Levitujúca kocka

Predstavte si kocku, ktorá akoby levitovala vo vzduchu a tajomne sa vznášala pred vašimi očami. Táto optická ilúzia spochybňuje vnímanie hĺbky a zmysel pre realitu. Keď sa pozriete na kocku, zdá sa, že vyskočí z pozadia alebo sa dokonca otočí bez akéhokoľvek logického vysvetlenia. Chcete pravdu? Kocka je dvojrozmerný obraz dômyselne navrhnutý tak, aby vytvoril ilúziu hĺbky a pohybu. Mozog doplní chýbajúce kúsky, takže vo finále to vyzerá, že kocka vzdoruje fyzikálnym zákonom. Ilúzia plávajúcej kocky je naozaj o perspektíve a tieňovaní. Šikovné využitie svetla a tieňa vytvára vnímanie trojrozmerného objektu tam, kde žiadny nie je. Umelci a dizajnéri použili podobné techniky na vytvorenie ohromujúcich 3D umeleckých diel na rovných povrchoch, ktoré dávajú ilúziu hĺbky a rozmeru.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 13. októbra 2023.