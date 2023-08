Na pozemku Everetta Tripodisa v historickej časti americkej Atlanty sa momentálne nenachádza vôbec nič. Ešte pred pár mesiacmi tu ale mal dom, ktorý mu však mesto bez varovania zbúralo. Technicky vzaté mu síce úrady poslali niekoľko listov, ktorými mu oznamovali, že stavbu statik vyhlásil za neobývateľnú a odsúdenú na zdemolovanie, no zásielky nenašli adresáta. Niet divu, keďže na nich bolo zlé poštové smerovacie číslo.

Tripodis kúpil storočný dom spolu so svojou matkou ako investíciu a pracovali na jeho rekonštrukcii. Vtom ale prišli ťažké mechanizmy a urobili s domom krátky proces. A aby mesto všetko ešte zhoršilo, požaduje od Tripodisa v prepočte asi 62-tisíc eur za búracie práce.

„Príkaz na búranie síce oprávňuje firmu zrovnať nehnuteľnosť so zemou, no mesto urobilo obrovskú chybu,“ uviedol Tripodis v jednom z rozhovorov. „Bez varovania zbúralo dom, ktorý prechádzal komplexnou rekonštrukciou. Jedného dňa som ráno prišiel, aby som sa stretol so stavbármi, a na pozemku nebolo nič, ani trosky. Tie stihli odviezť. Neviete si predstaviť, v akom som bol šoku.“

Tripodis sa potom dopátral, čo sa stalo, a oficiálnou cestou požiadal mesto o odškodnenie. Namiesto toho sa dočkal žaloby. Úrady od neho požadovali desiatky tisíc eur. „Namiesto toho, aby problémy vyriešili, zdvojnásobili ho,“ povedal Tripodis. Majiteľ zbúranej nehnuteľnosti odpovedal vlastnou žalobou. V súčasnosti sa čaká na súdny proces a bizarný prípad tak zatiaľ nemá rozuzlenie.