Čo je to umami?

Predstaviť si umami je o niečo zložitejšie ako sladkú chuť, ktorá je jasne definovaná a každý presne vie, ako chutí kocka cukru alebo lahodný kopček zmrzliny. Umami však nemá taký priamy ekvivalent ako soľ, cukor alebo ocot. Umami je tak trochu tajomná, ale ak ju pocítite na jazyku, nebudete sa jej vedieť nabažiť.

Umami je len znovuobjavená

Chuť umami síce pomenovali Japonci, ale nie je to nová vec. Tieto chuťové vnemy, poznali už naši predkovia v antike a dávnych dobách. Napríklad fermentovaná rybacia omáčka zvaná garum bola široko používaná ako korenie Feničanmi, Grékmi a Rimanmi. No a vytvára chuť umami. Akurát ju vtedy tak nevolali. Meno tejto chuti dal japonský chemik Ikeda Kikunae až v roku 1907.

Na umami sa môžeme stať závislý...

...rovnako ako na sladkom. Pretože umami vyvoláva rovnakú psychickú závislosť ako napríklad sladké. Je to presne tá plná chuť jedla, ktorú spôsobuje glutaman sodný a pridáva sa hlavne do dehydrovaných jedál a čínskej kuchyne. No v prirodzenej forme umami môžeme vnímať v mäse, syroch, mlieku, ale aj sójovej omáčke. Vytvára v ústach pocit luxusne chutného jedla.

Prečo nám umami tak chutí?

Príčiny posadnutosti chuťou umami je ideálne hľadať u mamy. Táto chuť totiž aktivuje naše najstaršie spomienky v mozgu. Prráve materské mlieko je totiž koncentrovanou chuťou umami. Je to presne tá chuť, ktorú sme spoznali na svete ako prvú. A potom prišli všetky ostatné.

Chuť, ktorá hýri zdravým

Umami je na rozdiel od sladkého alebo slaného chuť zdravá. Teda v prípade, že je vyvolaná skutočnými potravinami a nie chémiou. Po umami totiž chutia aj fermentované potraviny od fermentovanej sóje až po fermentované syry alebo ryby. Tak isto aj suši chutí práve po umami, chuti, ktorá sa tak ťažko opisuje. Preto ak vám niečo bude chutiť umami, tak si môžete byť istí, že si jedlo nielen vychutnávate, ale robíte aj niečo pre svoje zdravie.