„Bunker hrôz“, ktorý archeológovia objavili neďaleko Andy, využívala Jednotka 731 počas japonskej okupácie Číny. Postavili ho v roku 1941 a fungoval až do kapitulácie Japonska. Išlo o vôbec najväčšiu základňu tejto neslávne známej jednotky, no jej presná poloha bola až donedávna neznáma.

Jednotka 731 oficiálne vznikla v roku 1931 za účelom zlepšovania verejného zdravia. Rýchlo sa však rozrástla a stala sa pokrivenou groteskou svojej pôvodnej existencie. Začala experimentovať s biologickými a chemickými zbraňami a využívala pritom čínskych, kórejských, ruských i amerických zajatcov.

Odhaduje sa, že členovia Jednotky 731 zabili pri svojich experimentoch asi 12-tisíc mužov, žien a detí. Zväčša sadistickým spôsobom. Testovali na nich granáty, bakteriálne bomby, plameňomety i chemické zbrane. Ľudí vystavovali dehydratácii, vraždili ich v rýchlo rotujúcich centrifúgach, do žíl im pichali nakazenú zvieraciu krv, vystavovali ich röntgenovým lúčom. Známe sú aj prípady vivisekcie, teda pitvy zaživa bez anestézie. Obete dokonca zatvárali do komôr s extrémne nízkym tlakom vzduchu a skúmali, kedy im prasknú očné buľvy.

Blchy nakazené morom, ktoré pestovala Jednotka 731, Japonci zhadzovali na čínske mestá a vyvolávali tak epidémie. Tie zabili stovky tisíc ľudí.

Archeológovia čiastočne odhalili stavbu s pôdorysom v tvare U s rozmermi približne 33 x 21 metrov. Mala miestnosti prepojené tunelmi. Do nich ešte výskumníci nevstúpili, no predpokladajú, že nájdu laboratóriá, pitevne, cely, kasárne, kúpeľne a studne.

Po kapitulácii Japonska v septembri 1945 sa USA pokúsili skryť dôkazy o desivých experimentoch Jednotky 731. Mnohým jej vysokopostaveným členom zabezpečili ochranu pred stíhaním za vojnové zločiny výmenou za poznatky, ktoré Jednotka 731 získala pri neľudskom výskume. Väčšina údajov putovala rovno do Fort Detrick v Marylande, ktorý bol počas Studenej vojny centrom amerického výskumu biologických zbraní.