Technika mozaiky

Veľmi sofistikovaný nástroj špionáže. Teória mozaiky opisuje metódu zhromažďovania spravodajských informácií, pri ktorej sú sledované tisíce amatérov ako „ľudská vlna“, aby zhromaždili malé kúsky informácií, či už firemné, akademické alebo mediálne. Technika zberu obsahuje aj diskrétne a zdanlivo neškodné kybernetické prieniky. Tieto informácie sa neskôr poskladajú do „mozaiky“ profesionálnejšími analytikmi. Túto techniku je ťažké dokázať, pretože veľa zo zozbieraných informácií sa nemusí nevyhnutne kvalifikovať ako špionáž a preto sa nevyšetrujú. Podarilo sa však zistiť, že takýmto spôsobom dokázala Čína v priebehu dvoch desaťročí získať návrhy jadrových hlavíc WW-88.

Chen Di Yu

Technika, ktorá odráža čínske hodnoty trpezlivosti a metodického plánovania. Chen Di Yu označuje vysielanie agentov narodených v Číne, ktorí sú často vyškolení špeciálne pre svoju misiu. V prvom prípade čínsky občan emigruje do USA a celý svoj život, alebo aspoň jeho väčšinu, zasvätí konkrétnej misii. Pokúsi sa získať informácie legálne a následne ich posunúť ďalej. Napríklad v roku 2008 bol Chi Mak zatknutý v Los Angeles za odoslanie citlivých dokumentov amerického námorníctva.

Využívajú školský systém

Akademici a učitelia sa môžu zapojiť do určitých činností, ktoré sú ideálne pre špionáž. Voľne sa pohybujú medzi akademickými inštitúciami a výskumnými kruhmi, často cestujú a dokonca môžu pod zámienkou výskumu zapojiť do akcie aj vládnych úradníkov. Čínski spravodajskí dôstojníci to vedia a je známe, že infiltrovali akademické kruhy, aby získali prístup k dôležitým dokumentom a informáciám v USA. Čínski agenti začínajú budovať vzťah s ich cieľom a ponúkajú stimuly, aby zostali v kontakte. Ako sa vzťah vyvíja, medzi sebou si vymieňajú čoraz dôvernejšie informácie. Ak sa to urobí správne, cieľ si zvyčajne neuvedomuje, že sa dopúšťa špionáže.

Kybernetické útoky

Kybernetické útoky sú možno najviac medializované zločiny pochádzajúce z Číny. Americká NSA uvádza, že Čína hackla veľké americké firmy a vládne agentúry takmer 700-krát za päťročné obdobie. Čínske firmy sú pod extrémnym tlakom, aby konkurovali v rámci globálnej ekonomiky a preto sa často obracajú na firemnú špionáž. A pozor, nie je to len o hackeroch kdesi zvonka. Dokonca aj populárny čínsky výrobca počítačov Lenovo bol opakovane prichytený pri inštalácii spywaru do svojich počítačov.

Infikujú hotelové izby

V súčasnosti súkromné firmy aj vládne agentúry, ktorých zamestnanci cestujú cez Čínu, predpokladajú to najhoršie, čo sa týka súkromia. Skryté odpočúvacie zariadenia v hotelových izbách, malvér na zaznamenávanie kľúčov a dokonca aj tímy fyzického dozoru, to všetko sú podľa odborníkov formy modernej špionáže. V hoteli, kde je príliš veľa prižmúrených očí, sa podľa niektorých nedá cítiť príliš bezpečne.