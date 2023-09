Serge pochádza z Ghany a žije v belgickom meste Grammont. Už vyše roka sa márne snaží získať vodičský preukaz. Jeden síce má, no ten ghanský v Belgicku neplatí a nedá sa s ním legálne šoférovať. No a teoretická časť skúšky sa ukazuje byť dlhodobo nad jeho sily. Už 12-krát sa ňou pokúšal prejsť a vždy neúspešne. Chce sa však zamestnať ako šofér a v ceste za týmto cieľom sa rozhodol o „menší“ podvod.

Začal hľadať niekoho, kto sa naňho podobá. To sa mu po niekoľkých dňoch podarilo a spoznal muža menom Julien, ktorý pochádza z Konga. Ten už belgický vodičák mal a očividne bol schopný prejsť teoretickou časťou skúšky. Serge ho teda požiadal, či by na skúšku nešiel miesto neho. Julien súhlasil a spoločne sa vybrali do mesta Mons vo Valónsku. O tamojších skúšajúcich sa totiž vraví, že sú menej prísni než tí vo Flámsku.

Obaja muži však skúšajúcich do značnej miery podcenili. V momente, ako Julien ukázal v skúšobnej miestnosti Sergeho občiansky preukaz, vedel, že má problém. Skúšajúci si hneď všimol, že muž, ktorý pred ním sedí, nevyzerá celkom ako ten na fotografii. Privolaní policajti napokon oboch zatkli a nedávno sa konal súdny proces. Sergeho obvinili z krádeže identity, hoci použil svoj ozajstný občiansky preukaz. Prokurátor ale uviedol, že akonáhle sa ho Julien pokúsil použiť, spáchal zločin. Sergemu hrozí rok za mrežami a Julienovi 200 hodín verejnoprospešných prác. Rozsudok má sudca vyrieknuť v októbri.