Vraví sa, že blesk nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto, no o rybom daždi to očividne neplatí. V austrálskom Severnom teritóriu, hlboko vo vnútrozemí neďaleko púšte Tanami, leží dedina Lajamanu, v ktorej prší len sporadicky. Od roku 1974 tu však najmenej štyrikrát padali z oblohy ryby. Konkrétne v rokoch 1974, 2004, 2010 a 2023.

Hoci najbližšia vodná plocha, v ktorej žijú ryby, sa nachádza desiatky kilometrov o Lajamanu, miestni tvrdi, že počas búrky tu vo februári 2023 skutočne pršali ryby. Majú dokonca aj fotografie, ktoré to potvrdzujú.

„Videli sme, ako sa k nám ženie búrka, čakali sme však normálny dážď,“ povedal jeden z dedinčanov austrálskej televízii ABC News. „Napokon síce začali padať kvapky, no spolu s nimi aj ryby. Padali na zem aj na strechy, nič podobné sme už roky nezažili. Berieme to ako dar od Boha.“

Rybí dážď je síce neobvyklým, no nie celkom unikátnym fenoménom. Zdokumentovali ho už na viacerých miestach, napríklad v Hondurase k nemu dochádza aspoň raz do roka. Ľudia, ktorí sa venujú jeho skúmaniu, tvrdia, že svedkovia vlastne nikdy nevidia padať ryby z neba. Vyjdú z domovov, až keď je po búrke, vidia ryby na zemi a myslia si, že spadli z oblohy. Zväčša ich však prívalový dážď jednoducho vyplaví zo spodných vôd.

V prípade Lajamanu to tak ale zrejme nebude. Dedina leží v suchej oblasti ďaleko od takých zdrojov vody, z ktorých by búrka mohla vyplaviť ryby. Na fotografiách sa tiež nachádzajú ryby, ktoré žijú stovky kilometrov ďaleko. Hoci ide o pomerne veľké kusy, ktoré by sa ani v silnom vetre nemali udržať vo vzduchu, zdá sa, že presne to sa stalo.

Čudné je aj to, že podľa dedinčanov boli aj po dopade aspoň niektoré ryby ešte nažive. Je to možné, pokiaľ sa v búrke nedostali príliš vysoko a nezamrzli, naozaj mohli prežiť aj po dopade na zem. Nech je, ako chce, dedinčania aspoň mali v jedálničku pestrú zmenu.