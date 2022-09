Búrlivé výšiny (1847) od Emily Brontëovej

V prieskume uskutočnenom z roku 2007 s cieľom nájsť najväčší milostný príbeh, aký vznikol, sa Búrlivé výšiny od E. Brontëovej umiestnili na vrchole, napriek tomu, že v skutočnosti nejde o milostný príbeh. Novinár Martin Kettle v reakcii poznamenal: „Ak sú Búrlivé výšiny milostným príbehom, potom je Hamlet rodinným sitcomom.“ Búrlivé výšiny boli dlho chápané v rovnakom duchu ako Pýcha a predsudok od Jane Austenovej (1813), no zatiaľ čo druhý je rozhodne romantický román, prvý je v skutočnosti gotickou tragédiou. Heathcliff a Cathy sa milujú, ale ich vzťah je svojou povahou urážlivý. Tam, kde je Austenovej pán Darcy rezervovaný, ale vznešený romantický vodca, Brontëovej Heathcliff je krutý a sadistický. Vzťah Heathcliffa a Cathy môže mať vášeň očakávanú od veľkého milostného príbehu, no v konečnom dôsledku je temný a deštruktívny.

451 stupňov Fahrenheita (1953) od Raya Bradburyho

Dej románu, ktorý sa odohráva v budúcnosti, kde sú „hasiči“ zamestnaní na pálenie kníh, sa často interpretuje ako výstraha pred štátom vynútenou cenzúrou. Sám Bradbury však vyhlásil, že román „nie je o cenzúre, ale o hlúpom vplyve populárnej kultúry prostredníctvom miestnych televíznych správ, šírení neoverených a nepravdivých faktov cez obrovské obrazovky“. Aj keď môže byť silné tvrdiť, že vôbec nejde o cenzúru, mnohí ľudia prehliadajú úlohu, ktorú v románe zohráva televízia. Pre Bradburyho je román skutočne o omamujúcom účinku televízie, ktorá odvracia ľudí od literatúry.

Klub bitkárov (1996) od Chucka Palahniuka

Mnoho ľudí čítalo Klub bitkárov Chucka Palahniuka alebo si pozrelo filmovú adaptáciu Davida Finchera z roku 1999 a pochopili, že to bolo myslené ako antikapitalistická satira. Iní však brali násilie zobrazené v románe a na obrazovke ako spôsob na vysporiadanie sa so svojím rozčarovaním zo sveta. Palahniuk je presvedčený, že skreslenie jeho románu len ukazuje, ako málo možností majú muži, pokiaľ ide o metafory: skromný zoznam obrazov. Prekrútením Klubu bitkárov na potvrdenie svojej nepriateľskej filozofie tieto skupiny úplne opomenuli zmysel satiry. Tyler Durden nemá byť oslavovaným hrdinom alebo vzorom mužnosti; je príkladom nebezpečne extrémistickej reakcie na problémy sveta.

Na ceste (1957) od Jacka Kerouaca

Na ceste - je jedným zo základných textov Beat Generation – amerického sociálneho a literárneho hnutia, ktoré vzniklo v 50. rokoch – ale Jack Kerouac si myslel, že jeho najslávnejšie dielo bolo do značnej miery nepochopené. Pod tenkým rúškom fikcie v knihe zaznamenáva svoje cesty po Amerike, do ktorých zahŕňa aj veľkú dávku sexu a drog, ale nikdy nemal v úmysle oslavovať tento životný štýl. V rozhovore z roku 1968 Kerouac uviedol, že to takto nezamýšľal a väčšine beatnikov unikol duchovný prvok románu. Historik Douglas Brinkley upravil Kerouacove denníky a zdôraznil duchovnú stránku jeho cesty, pričom poukázal na to, že takmer na každú stranu nakreslil kríž alebo modlitbu k Bohu alebo prosil Krista o odpustenie. Brinkley ďalej uvádza, že román nie je o bezohľadnom hedonizme; skôr je to „lekcia o trvalej potrebe sebaobjavovania“.

Kto chytá v žite (1951) od J. D. Salingera

V posledných rokoch sa románu Kto chytá v žite od J. D. Salingera dostalo veľa nenávisti, najmä preto, že si ľudia myslia, že Holden Caulfield je ufňukaný. Je to predsa relatívne bohatý, permanentne mrzutý mladý muž bez skutočných problémov. Tvrdiť, že Holden nemá žiadne skutočné problémy, je však úplne nepresné a tieto problémy sú priamou príčinou jeho podráždenosti. Holdenov boj s falošnosťou sveta vyvolá smrť jeho mladšieho brata, ktorá ho uvrhne do ťažkej depresie, ktorá následne spôsobí, že prepadne takmer na všetkých hodinách a vylúčia ho zo školy. Pre tínedžera sú to dosť vážne problémy, s ktorými sa musí vyrovnať a nedostáva takmer žiadnu podporu. Holdenov príbeh zostáva väčšinou nepochopený tými, ktorí kritizujú jeho postavu. Neznamená to, že je sympatický, ale čitatelia, ktorí jeho problémy s duševným zdravím zjednodušujú ako tínedžerskú úzkosť, ho často nepochopia.