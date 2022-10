Keď by ste navštívili Saint Malo za odlivu a neskôr za prílivu, možno by ste si povedali, že ide o dve celkom odlišné mestá. Budovy a ulice by síce boli stále na tom istom mieste, no počas prílivu sa v blízkosti prístavného mesta istotne nenachádza žiadna pláž. A predsa je počas odlivu pomerne široká. Oceán sa navyše za prílivu hlási poriadnou silou a vlny narážajú do múrov nábrežia s takou silou, že kvapky špliechajú na strechy miestnych budov. Za odlivu je zasa oceán z tunajšej promenády ledva vidieť.

Keď sa slnko skláňa k obzoru, hladina vody začne prudko stúpať a človek sa ani nenazdá a vlny bijú do nábrežia. V priebehu šiestich hodín tu hladina vody môže stúpnuť až o 13 metrov a to tempom, ktoré miestni označujú ako rýchlu chôdzu. Aj preto tunajší plavčíci sledujú pláž veľmi pozorne a starajú sa o to, aby na nej v nevhodnej chvíli nebol žiaden človek.

Múry nábrežia lemujú aj drevené piliere, ktoré fungujú ako prvá bariéra a pohlcujú časť nesmiernej energie vĺn. Oceánska šou je tu celoročnou záležitosťou, no najvyššie prílivy bývajú tradične v čase jarnej a jesennej rovnodennosti. Ak sa k tomu pridá spln Mesiaca a búrka, miestni sa nábrežiu zďaleka vyhýbajú, vlny by ich mohli spláchnuť do mora. Niet divu, že ľudia, ktorí bývajú priamo na nábreží, majú štvorité okná s hrubými sklami.