Pôvod WOW signálu

15. augusta 1977 astronóm Jerry Ehman z Ohio State University zachytil silný, krátky a jedinečný rádiový signál. Signál, ktorý sa už nikdy nezopakoval obsahoval úzke pásmo rádiových frekvencií, čo sa v prírode zvyčajne nestáva. Nešlo ani o vysielanie zo Zeme alebo prechádzajúceho satelitu. Bolo to niečo iné, niečo výnimočné a trvalo to 72 sekúnd. Mnohí tvrdili, že Wow signál by mohol byť potenciálnym dôkazom mimozemskej inteligencie, pretože jeho charakteristiky boli také odlišné od toho, čo zvyčajne pozorujeme. Pátranie po pôvode signálu odvtedy pokračuje. Astronómovia sústredene pátrali po hviezde podobnej Slnku, ktorú považovali za zdroj signálu, no ukázalo sa, že nespĺňa kritériá. Takže záhada nie je o nič bližšie k vyriešeniu.

Baryónova asymetria: Nič by nemalo existovať

Zlomok sekundy po Veľkom tresku bol vesmír plný párov častíc a antičastíc, ktoré sa po dotyku navzájom vymazali a zanechali za sebou čistú energiu. Zatiaľ to dáva zmysel. Ale tu je problém: Ak by táto dokonalá rovnováha bola normou, mali by sme mať vesmír plný energie a ničoho iného. Napriek tomu sme obklopení vesmírom naplneným hmotou. To znamená, že častice prežili, keď nemali, a vytvorili všetko, čo dnes vidíme. Preferenčné prežitie hmoty pred antihmotou je to, čo nazývame problém baryónovej asymetrie. Vedci dúfajú, že na štúdium častíc použijú Veľký hadrónový urýchľovač CERN-u, aby sa to pokúsili vysvetliť. Jedným zo skúmaných vysvetlení je to, že fyzikálne zákony nemuseli byť fyzikálnymi zákonmi v čase Veľkého tresku.

Supermasívne čierne diery

Čierne diery sú rébusom. Predstavte si objekt tak hustý, že žiadne svetlo neunikne jeho gravitácii. Teraz ho urobte milióny až miliardy krát hmotnejším ako naše Slnko. Je to supermasívna čierna diera. Ako vznikajú obrovské veci ako táto? Nevieme. Máme nejaké teórie, ale keďže tieto monštrá doslova rodia galaxie, nie sme si istí. Prvou teóriou je, že podobne ako ich menší súrodenci s hviezdnou hmotnosťou, aj supermasívne čierne diery môžu vzniknúť gravitačným kolapsom nebeského objektu. V tomto prípade by mohlo ísť o masívny plynový mrak v raných štádiách formovania galaxií, podobne ako vzniká hviezda, ale v oveľa väčšom meradle. Iná teória naznačuje, že čierna diera by mohla „požierať“ okolitý materiál milióny rokov, postupne sa zväčšuje, až kým nedosiahne „supermasívny“ stav. Podobná teória hovorí, že keď sa zhluk hviezdnych čiernych dier zrazí, celá ich hmota sa spojí do jednej supermasívnej čiernej diery. Nech je to akokoľvek, väčšina astronómov súhlasí s tým, že supermasívne čierne diery poháňajú aktivitu galaxií.

Problém jemného vyladenia vesmíru

Podstatou problému je uvedomenie si, že aj nepatrné úpravy základných zákonov a konštánt môžu viesť k vesmíru, kde život, ako ho poznáme, nemôže existovať. Len si predstavte, že po úprave gravitácie alebo jadrovej sily nebudú existovať žiadne hviezdy, planéty, chémia a v konečnom dôsledku ani žiadny život. Niektoré z týchto konštánt, ako napríklad kozmologická konštanta ovplyvňujúca rýchlosť rozpínania vesmíru, sa zdajú byť podozrivo jemne vyladené na takmer neprirodzenú presnosť. Znamená to, že vesmír „niekto“ navrhol pre život? Niektorí vedci ponúkajú ako vysvetlenie teóriu multivesmíru, kde je náš vesmír iba jedným z nekonečného množstva, pričom každý má svoj jedinečný súbor zákonov a konštánt. Len náhodou žijeme v prostredí, kde sú vhodné podmienky pre život. V podstate nás to vyzýva, aby sme spochybňovali naše chápanie vesmíru, jeho pôvodu a nášho miesta v ňom, inšpirujúc nové hypotézy a poháňajú vedecký výskum.

Axiony

V roku 1977 si fyzici všimli zvláštnosť: určité interakcie medzi časticami mali narušiť CP symetriu (myšlienka, že fyzikálne zákony zostanú nezmenené, keď sa častica vymení za antičasticu a obráti sa). Ale prekvapivo to neurobili. Hypotetické elementárne častice axiony sa objavili ako riešenie tohto rébusu a patria medzi najsľubnejších kandidátov na temnú hmotu. Vedci sa domnievajú, že tieto nízkohmotné a nízkoenergetické častice mohli vzniknúť vo veľkých množstvách počas Veľkého tresku a teraz by mohli napĺňať vesmír, čo vysvetľuje niektoré záhadné pozorovania v astrofyzike. Sú stále teoretické, ale ak budú vedci úspešní pri svojich experimentoch, môžeme konečne získať vodítko k identite chýbajúceho hromadného obsahu vesmíru.