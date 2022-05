Boston Bruins vs. New York Rangers (1979)

Pästné súboje patria k hokeju, ale nie vtedy, keď k nim dochádza medzi fanúšikmi a hráčmi. To sa však stalo v roku 1979, keď New York Rangers hostili Boston Bruins. Zápas skončil, keď hráč tímu Bruins, Al Secord, odplácal predošlý faul hráčovi Rangers, Ulfovi Nilsonovi. Keď sa však hosťujúci fanúšik natiahol cez mantinel, aby ukradol hokejku hráča Bostonu Stana Jonathana, veci nabrali desivý spád. Všetci hráči Bruins zamierili ponad mantinel na tribúnu. Hráči sa začali biť s divákmi, pričom obranca Mike Milbury neslávne skončil tak, že „zlodejského“ fanúšika zbil jeho vlastnou topánkou. Vzhľadom na nepriateľstvo medzi oboma tábormi v tej noci to mohlo skončiť oveľa horšie. Incident však vyústil do pozastavenia činnosti mnohým hráčom a do súdnych sporov, pričom prinútil vedenie NHL, aby na všetky budúce hokejové zápasy nainštalovalo vyššie plexisklá nad mantinelmi.

Taliansko vs. Čile (1962)

Majstrovstvá sveta vo futbale 1962 sú známe nielen tým, že v jeho finále hralo Československo. Len prvé dva dni šampionátu totiž mali za následok tri zlomeniny nôh, zlomeninu členka, prasknuté rebrá a veľa disciplinárnych trestov. Najhorším bol zápas medzi Talianskom a hostiteľom turnaja Čile, ktorý by sa stal neslávnym ako „bitka o Santiago“. Veci boli napäté už dávno pred stretnutím, pretože talianska tlač nesúhlasila s rozhodnutím nechať Chile hostiť turnaj. Nuž, a veci na seba nenechali dlho čakať. Prvý faul nastal po 12 sekundách zápasu a prvé vylúčenie už po štyroch minútach. O pár minút dokonca vstúpila na ihrisko aj ozbrojená polícia. Násilie pokračovalo počas celého zápasu, hráči na seba pri každej príležitosti pľuli, udierali päsťami, sácali a kopali, čo malo za následok zakrvavené tváre a zlomené kosti. Zaujímavosťou je, že rozhodcom zápasu nebude nikto iný ako Ken Aston, muž, ktorý vymyslel koncept červených a žltých kariet.

Athletic Bilbao vs. FC Barcelona (1984)

Vzťahy medzi Athleticom Bilbao a FC Barcelonou boli pred finále Copa del Rey v roku 1984 veľmi vypäté. Dôvodom bolo, že rok predtým Andoni Goikoetxea z Bilbaa jedným z najodpornejších faulov v histórii futbalu predtým zlomil členok hviezdnemu Diegovi Maradonovi. O rok neskôr vo finále nasledovalo „špinavé“ stretnutie, v ktorom hráči videli sedem žltých kariet a víťazstvo Bilbaa 1:0. Vždy kontroverzný Maradona si pravdepodobne predstavoval úplne iný výsledok a preto bol silne frustrovaný. Počas zápasu svoj hnev ventiloval útokom na Miguela Angela z Bilbaa a kolenom mu zvalcoval tvár. Scény na ihrisku pripomínali kung-fu film, pričom po sebe doslova skákali. Na ukončenie násilia a eskortovanie hráčov Barcelony, pokým fanúšikovia hádzali odpadky na ihrisko, bola potrebná poriadková polícia vyzbrojená štítmi.

Sovietsky zväz vs. Kanada (1987)

Mnohí Piešťanci boli v roku 1987 svedkami udalosti, ktorá vstúpila do dejín športu. Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji juniorov sa stretli reprezentačné tímy Kanady a ZSSR. Zápas bol od začiatku plný emócií, nečistých zákrokov a provokácií. V 34. minúte sa začala azda najväčšia hromadná bitka v hokejových dejinách. Bilo sa takmer všetko, čo malo nohy a ruky. Do hromadnej bitky sa zapojili všetci hokejisti, keď sa zrazu piešťanský štadión ponoril do tmy. Niekto z organizačného výboru dal príkaz zhasnúť všetky svetlá, čo nebolo šťastné riešenie, pretože ohrozilo aj divákov v hľadisku. V zápase sa už ďalej nepokračovalo a nie je prekvapením, že funkcionári vylúčili oba tímy z turnaja a neobjavili sa ani v konečnej tabuľke - akoby by na šampionáte ani nehrali.

Montreal Canadiens vs. Quebec Nordiques (1984)

V tomto článku nemôže chýbať zápas play-off v NHLz roku 1984, známy pod názvom „Masaker na Veľký piatok“ medzi Monreal Canadiens a Quebec Nordiques. Zápas mal totiž svoje spoločensko-politické pozadie (vďaka sporom o suverenitu Quebecu), legendárnu a napätú športovú rivalitu („bitka o Quebec“) i slávnostnú atmosféru (hral sa na Veľký piatok). Lenže ani predveľkonočná atmosféra nezabránila šarvátkam, ktoré nakoniec vyústili do hromadnej bitky. Tá sa strhla v okamihu, keď Dala Hunter z Nordiques po vypršaní času po druhej tretine sa zahnal na Guya Carbonneaua. Práve toto bola rozbuška, ktorá pritiahla na ľad 40 bijúcich sa hráčov. Počas tretej tretiny prepuklo niekoľko ďalších bitiek, okrem iného s rozbitým nosom skončil aj Peter Šťastný. Rozhodcovia nakoniec rozdali 252 trestných minút a 11 hráčov vylúčili do konca zápasu.

Indiana Pacers vs. Detroit Pistons (2004)

V novembri 2004 sa odohral basketbalový zápas medzi Indiana Pacers a Detroit Pistons. Do konca hracieho času zostávalo už len 45 sekúnd, keď sa medzi hráčmi Ronom Artestom a Benom Wallaceom po faule strhla bitka. Samotná potýčka nebola ničím pozoruhodným, ale keď fanúšik z hľadiska hodil drink na Artesta, začali sa diať škaredé veci. Artest vtrhol na tribúnu a začal rozdávať údery hlava nehlava, čo viedlo k plnohodnotnej bitke medzi fanúšikmi a hráčmi, pričom hráči Pacers doslova skákali do davu, aby zachránili svojich spoluhráčov. Posledných 45 sekúnd hry sa nikdy nedohralo, hráčov pri odchode do šatní zasypali diváci pivom a limonádou. Nasledovali suspendácie, pokuty a obvinenia z napadnutia. NBA následne zaviedla nové pravidlá týkajúce sa úrovne bezpečnosti zápasov a obmedzení týkajúcich sa predaja alkoholu. Udalosti tohto zápasu boli dokonca sfilmované v podobe dokumentu a odvysielané na Netflixe.