Zoznámte sa s organizmom Pando

Na prvý pohľad Pando nespoznáte. Prídete do USA, zamierite k unikátnemu organizmu a narazíte na les, ktorý vyzerá ako jednotlivo vysadené stromy. Pravda je však niekde úplne inde. Po prvé: nejde len o pár stromov, ale celkovo viac ako 47-tisíc kmeňov, ktoré sa ťahajú nahor. Po druhé: nejde ani o samostatné stromy, ale prepracovaný ekosystém, ktorý vytvára skutočne živý organizmus. Korene jeho existencie sa ťahajú do konca poslednej doby ľadovej. A to je čas, ktorý dokazuje, že ide o skutočný skvost, ktorý toho prežil veľa, no nakoniec sa mu môže stať osudným globálne otepľovanie.

Viac sa dočítate v galérii.