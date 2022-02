Katastrofa v Port Chicago, USA

Večer 17. júla 1944 rozžiaril oblohu v San Franciscu mohutný výbuch. Explózia nastala v Port Chicago, keď explodovala nákladná loď naložená muníciou. Výbuch spôsobil smrť 320 námorníkov a civilistov, ďalších 390 ľudí utrpelo zranenia. Katastrofa poukázala na nebezpečné pracovné podmienky v prístave, čo viedlo k tomu, že stovky námorníkov odmietali nakladať muníciu. Účastníkov vzbury tzv. „Port Chicago 50“ odsúdili na 15 rokov nútených prác. Incident vyvolal polemiku o konaní úradov, pretože takmer dve tretiny mŕtvych boli Afroameričania. Táto skutočnosť a následný vojenský súd viedli k obvineniam z diskriminácie. V roku 2019 prijal Kongres USA uznesenie, ktorým oficiálne mužov oslobodil. Ku katastrofe vôbec nemuselo dôjsť. Spôsobilo ju totiž nedostatočné školenie zamestnancov na manipuláciu s muníciou a hektický pracovný rozvrh, ktorý viedol k chybám.

Zrútenie budovy Rana Plaza, Bangladéš

Rana Plaza v Dháke bola osemposchodová obchodná budova, v ktorej sídlila odevná továreň a 24. apríla 2013 sa zrútila. Trhliny v budove sa objavili už 23. apríla a prinútili majiteľov banky, niekoľkých bytov a obchodov odísť. Žiaľ, majitelia budovy tieto varovania ignorovali a odevní robotníci museli nastúpiť do práce aj nasledujúci deň. Počas rannej špičky sa budova zrútila v dôsledku rozsiahleho zlyhania konštrukcie. Dalo sa tomu však predísť. Budovu postavili na zasypanom rybníku, preto mala zlé základy. Nebola vhodná na priemyselné využitie, no pristavili na ňu tri ďalšie poschodia, ktoré neboli v pôvodnom projekte. Lacné materiály a ignorovanie bezpečnosti viedli k jej zrúteniu, ale keby majitelia poslúchli varovanie predchádzajúci deň, budova by sa síce zrútila, ale nespôsobila smrť 1 134 ľudí.

Bhópálska katastrofa, India

2. decembra 1984 došlo k úniku pesticídov v továrni Union Carbide India Limited v indickom Bhopále. Únik vystavil okolitú oblasť metylizokyanátovému plynu, vysoko toxickej organickej zlúčenine používanej pri výrobe pesticídov. Krajinu zakryl obrovský mrak smrtiaceho plynu a ľudia neuveriteľne trpeli. Konečný počet obetí neupresnili, ale odhad obetí sa pohybuje medzi 3700 až 16-tisíc. Viac ako pol milióna ľudí bolo zranených, mnohí utrpeli trvalé poškodenie zdravia. Únik spôsobil spätný tok vody do nádrže, ktorý bránil správnemu prúdeniu metylizokyanátu. Nehodu spôsobili technické nedostatky a neustále odkladaná údržba zariadenia. Porušenie pracovných povinností viedlo k odsúdeniu ôsmich zamestnancov továrne za spôsobenie smrti z nedbanlivosti.

Výbuch v Halifaxe, Kanada

Ráno 6. decembra 1917 sa loď SS Mont-Blanc zrazila s SS Imo v úžine spájajúcej horný prístav Halifax s Bedford Basin. Zrážka bola zničujúca, lebo Mont-Blanc viezol trhaviny. Po havárii vypukol na palube požiar, ktorý vyvolal neuveriteľnú explóziu s odhadovanou silou 2,9 kiloton TNT. Výbuch zabil 1782 ľudí. Úmrtia spôsobila explózia, tlaková vlna, trosky, požiare a zrútené budovy. Zranilo sa pri ňom aj ďalších približne deväťtisíc ľudí. V okruhu 800 metrov výbuch zrovnal so zemou všetko - stromy zlomil na polovicu a trosky sa rozleteli na míle ďaleko. Oficiálne vyšetrovanie zistilo, že nehodu zavinili obe plavidlá. Lodiam udelili povolenie na vstup do úžiny, ale Imo do nej vplávalo nadmernou rýchlosťou. Keď sa priblížila k Mont-Blancu, pokúsila sa zabrániť nehode, čo už nebolo nemožné. K nehode by pravdepodobne nedošlo, keby posádky lodí dodržiavali bezpečnú rýchlosť a vzdialenosť.

Zlyhanie priehrady Banqiao, Čína

Zlyhanie priehrady Banqiao nesúviselo s jedinou priehradou, ale išlo o 62 priehrad, ktoré zlyhali dominovým efektom. V auguste 1975 spôsobil tajfún Nina záplavy, ktoré viedli k zlyhaniu priehrady Banqiao a ďalších 61 priehrad, čo spôsobilo tretiu najsmrteľnejšiu povodeň v histórii ľudstva. Voda zaliala obrovskú oblasť (12-tisíc kilometrov štvorcových), v ktorej žilo desať miliónov obyvateľov v 30 mestách a zničila viac ako päť miliónov domov. Počet obetí nikdy neupresnili, ale odhadom ide o 170-tisíc až 240-tisíc ľudí. Primárnou príčinou zlyhania priehrady nebol tajfún. Išlo o niekoľko dôvodov - od nekvalitných stavebných materiálov, zlého dizajnu až po rozsiahle poškodenie ekosystému, ktoré spôsobilo odlesňovanie. Hlavným problémom bolo, že priehrady postavili s dôrazom na zadržiavanie vody a bez obáv z možných záplav, čo ohrozilo ich funkčnosť. Keby priehrady navrhli a postavili lepšie, pravdepodobné by tajfúnu Nina odolali.