Mačka čiernonohá (Felis nigripes) má povesť skutočne nebezpečného lovca, no ak by ste ju videli naživo, zrejme by ste ju považovali za milé mačiatko. Pritom ide o najsmrtiacejšiu mačkovitú šelmu sveta a zároveň najmenšiu mačku Afriky. Váži maximálne dva kilogramy a nemeria viac než 43 centimetrov. Mačka domáca je asi dvakrát ťažšia a lev váži dokonca 200-krát viac.

Napriek skromnejším mieram je ale mačka čiernonohá veľmi efektívnym zabijakom. Zatiaľ čo lev uspeje pri lovení koristi vo štvrtine prípadov, mačka čiernonohá uspeje v 60 percentách. To z nej robí druhého najúspešnejšieho vrcholového predátora na svete. Na prvom mieste je pes hyenovitý s až 80 percentami.

Mačka čiernonohá je nočný lovec a každú noc prekoná pri hľadaní koristi až osem kilometrov. O úspešný útok sa pokúsi približne každých 30 minút a uloví desať až 14 živočíchov každú noc. Živí sa malými hlodavcami a vtákmi, ale aj hmyzom. Je o nej tiež známe, že dokáže uloviť tvora väčšieho, než je ona sama, napríklad zajaca afrického.

Mačka čiernonohá žije v suchých oblastiach na juhu Afriky. Obýva prevažne roviny, keďže nešplhá práve najlepšie. Žije samotársky, od matky sa osamostatní už ako päťmesačná a s inými jedincami svojho druhu sa schádza len kvôli páreniu. Kedysi obývali väčšinu Botswany, no ich počet klesol natoľko, že ich v tomto štáte už roky nevídať. Nevedno, aká je populácia mačky čiernonohej v divočine, ide však o zraniteľný druh. Odhaduje sa, že na Zemi žije týchto šeliem menej než desaťtisíc.

V zajatí žijú mačky čiernonohé pomerne krátko a pokusy o ich ochranu sa teda zameriavajú najmä na zachovanie prostredia, v ktorom prirodzene žijú. Pomáhajú v tom aj zákony v Juhoafrickej republike, ktoré predátora celoplošne chránia. Koniec koncov, pre človeka nepredstavuje mačka čiernonohá žiadnu hrozbu.