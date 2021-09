Súčasťou zábavného parku Ferrari World v Abú Zabí je okrem iného aj horská dráha s názvom Formula Rossa, ktorá má človeku priblížiť, aké to je sedieť v monoposte Formuly 1. Veď dokonca aj vozík pripomína takýto monopost.

Horská dráha je zasa navrhnutá podľa slávneho automobilového okruhu Autodromo Nazionale Monza a v ostrých zákrutách a prudkých klesaniach tu preťaženie môže dosiahnuť až 4,8 G. Od ostatných horských dráh však Formulu Rossu odlišuje najmä rýchlosť. Na žiadnej inej horskej dráhe nezažijete zrýchlenie z 0 na 100 kilometrov za hodinu za dve sekundy. Na maximálnu rýchlosť 240 kilometrov za hodinu sa potom vozík dostane za 4,9 sekundy. Môže za to hydraulický systém podobný katapultu, ktorý sa používa na lietadlových lodiach.

Do vozíka sa zmestí maximálne 16 ľudí a každý z nich musí mať z bezpečnostných dôvodov nasadené ochranné okuliare. Ak by totiž v takejto rýchlosti vletela človeku do oka mucha či dokonca aj pár zrniečok piesku, mohlo by to mať vážne následky.

Najrýchlejšiu horskú dráhu oficiálne otvorili v októbri 2010 a tento titul si odvtedy drží. Čoskoro sa to ale môže zmeniť. V Saudskej Arábii totiž stavajú zábavný park Six Flags Qiddiya, ktorého súčasťou má byť horská dráha s názvom Falcon´s Flight (Sokolí let). Predpokladá sa, že vozíky tu budú dosahovať ešte vyššiu rýchlosť.

Formula Rossa je tak síce najrýchlejšou horskou dráhou sveta, ale titul horskej dráhy s najväčším zrýchlením patrí japonskej Do-Dodonpa. Tú však museli prednedávnom uzavrieť. Vyskytli sa totiž prípady zlomených stavcov u ľudí, ktorí nedodržiavali predpisy a nemali hlavy opreté o opierky.